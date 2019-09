Il y a 35 ans, 10 000 caribous sont emportés par les eaux de la rivière Caniapiscau

Au Téléjournal du 3 octobre 1984, le journaliste Pierre Migneault fait état de la tragédie.

Ce sont exactement 9604 caribous qui se sont noyés dans les derniers jours du mois de septembre 1984, et non 20 000 comme le mentionne Marie-Claude Lavallée lorsqu’elle présente le reportage. Au lendemain de l’événement, plusieurs chiffres circulaient.

Selon Serge Couturier, biologiste pour la Société de la faune et des parcs du Québec et grand spécialiste des caribous, cette noyade n’est exceptionnelle que par le nombre de cervidés morts.

Chaque année lors de leur migration au pire aller 200 ou 300 caribous meurent, les plus faibles sont emportés par le courant. On appelle cela la sélection naturelle. Cette fois-ci même les plus forts n’ont pu survivre, des mâles de 400-450 livres sont là empilés les uns sur les autres, car la tragédie est arrivée au plus fort de la migration commencée il y a trois semaines.

Pierre Migneault, journaliste