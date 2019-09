Mobilisation à Québec pour un pont à l'embouchure du Saguenay

Le contingent était composé entre autres du maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, et de membres de la Coalition Union 138 et de la Société du pont sur le Saguenay à Tadoussac.

Le groupe de militants profitait de la tenue du congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) au Palais des congrès de Québec et de la présence des élus provinciaux à l’Assemblée nationale pour faire entendre leur message.

C’est assez! La Côte-Nord a le droit d’avoir son seul lien. On n’en demande pas deux, trois ou quatre. On veut UN lien. Réjean Porlier, maire de Sept-Îles

Le maire de Sept-Îles ajoute que ce n’est pas juste pour la Côte-Nord; ça va être bon pour tout le Québec .

Les membres de la délégation ont distribué des tracts aux participants du congrès et aux passants et ont pu interpeller le premier ministre François Legault à son entrée au palais des congrès, où il allait faire une allocution dans le cadre du congrès de la FQMFédération québécoise des municipalités .

La délégation nord-côtière ont installé une structure représentant un pont près de leur tente. Photo : Radio-Canada

Si les membres de la FQMFédération québécoise des municipalités semblaient majoritairement en accord avec les demandes du contingent nord-côtier, le premier ministre, lui, s’est montré plus sceptique, selon un membre de la Coalition Union 138, Guillaume Tremblay.

Quand on parle du pont [à M. Legault], on dirait qu’il y a plus de bémols. On dirait qu’il manque d’informations. On va continuer le travail avec lui pour qu’on soit capable de lui donner toute l’information que ça lui prend pour faire avancer le dossier , décrit-il.

M. Tremblay avance toutefois que le premier ministre semblait plus ouvert au projet de prolonger la route 138 vers l’est, un autre projet porté par la coalition.

Nouvelle vague de mobilisation

Plus tôt cette semaine, la Coalition Union 138 et la Société du Pont sur le Saguenay ont lancé un cri du cœur au gouvernement provincial en réponse au premier ministre François Legault, qui avait qualifié le projet de pont sur le Saguenay d’irréaliste.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a quant à lui annoncé qu’il ne fermait pas la porte au projet.

La Coalition Union 138 prévient que d’autres moyens de pression pourraient se multiplier dans un avenir rapproché. Elle veut entre autres créer une mobilisation citoyenne, mais aussi assurer le suivi avec le bureau de projet.

Il y a un momentum (sic) qui est là avec la campagne électorale , admet Guillaume Tremblay.

Si ça ne se passe pas aujourd’hui, le rendez-vous risque d’être beaucoup plus loin Réjean Porlier, maire de Sept-Îles

Réjean Porlier, maire de Sept-Îles Photo : Radio-Canada