Nids-de-poule et déneigement toujours sources d’insatisfaction à Québec

À peine un peu plus de 60 % des résidents sont satisfaits de la manière dont la Ville gère les opérations de déneigement et les nids-de-poule. Selon un sondage Léger commandé par l’administration Labeaume, ce sont les services qui générent le plus d'insatisfaction à Québec.

Le maire Régis Labeaume estime néanmoins qu’il s’agit d’un score respectable. Ça va être difficile de faire mieux. À Québec, dans les dernières décennies, on n’a jamais dépassé ça. Mais on va faire tout ce qu’on peut pour s’améliorer.

Comme m’a déjà dit un maire qui m’a précédé : “Tous les maires seront toujours perdants avec l’hiver." Régis Labeaume, maire de Québec

Régis Labeaume fait falloir que les nombreux épisodes de pluies des hivers précédents ont multiplié les nids-de-poule ce qui complique le travail des cols bleus.

Tant qu'il pleuvra en plein hiver, on sera perdants. Parce ça gèle et ça éclate , affirme le maire, évoquant un problème qui risque d’être récurrent en raison des changements climatiques.

Les trois quarts des résidents de Québec seraient aussi en faveur d’une réglementation plus stricte sur le stationnement en hiver pour permettre un meilleur déneigement des trottoirs.

Malgré l’insatisfaction, une minorité de résidents sont en faveur d’une augmentation du budget consacré au déneigement.

Parmi les arrondissements, les résidents de la Cité-Limoilou sont les plus critiques sur les services qu’ils reçoivent. Ils sont plus insatisfaits qu’ailleurs de la gestion des permis de construction ou de rénovation, du niveau de bruit dans leur quartier, de la conservation du patrimoine et de la propreté de leur quartier.

Satisfaction générale à 84 %

De manière générale, les citoyens de la capitale nationale sont néanmoins satisfaits des services offerts par la Ville de Québec dans une proportion de 84 %.

Les bibliothèques municipales et l'eau potable de qualité arrivent en tête des services ayant la plus haute satisfaction.

À la surprise du maire, la très grande majorité des citoyens sont aussi satisfaits de la collecte des ordures et du recyclage. C'est pourtant un service qui a généré plus de 17 000 plaintes en 2018 et qui a régulièrement fait la manchette ces dernières années.

Il y a des surprises évidemment, 88 % des citoyens sont satisfaits de la collecte des ordures et du recyclage. Au-delà des discours démagogiques, la vérité va sortir , soutient Régis Labeaume.

En sécurité

Le maire note aussi le fort sentiment de sécurité qui règne à Québec. Plus de 91 % des gens se sentent plutôt ou très en sécurité dans la capitale nationale.

Les gens se sentent en sécurité, et ça, c'est la priorité. Quand les gens se sentent en sécurité dans une ville en Amérique du Nord, c'est extraordinaire. Régis Labeaume, maire de Québec

Afin de s’améliorer, la Ville a l'intention de mener ce même sondage tous les trimestres au cours des deux prochaines années. Un contrat de 180 000 $ a été octroyé à la firme Léger.