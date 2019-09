Les derniers préparatifs ont lieu au Colisée Financière SunLife de Rimouski en vue du match d'ouverture de l'Océanic, mais surtout, du retrait du chandail numéro 87 de son ancien joueur vedette, Sidney Crosby.

C'est une grosse tempête d'organisation de trois semaines pour préparer un événement aussi monstrueux que celui-là. Serge Beausoleil, entraîneur-chef et directeur général de l'Océanic

L’ancien joueur vedette de l’Océanic de Rimouski, qui a évolué avec l'équipe de hockey junior de Rimouski entre 2003 et 2005, sera sur place.

L’attaquant des Penguins de Pittsburgh continue d'ailleurs d'inspirer les jeunes joueurs de l'Océanic. C’est une idole de jeunesse, commente le défenseur Vincent Martineau. C'est sûr que c'est un bel exemple pour nous, c'est un gars qui travaille excessivement fort sur la glace. Hors de la glace, je pense que c'est vraiment un bel exemple pour les joueurs de hockey.

Malgré la fébrilité des joueurs, l'équipe se concentre sur le match qui l'opposera au Phoenix de Sherbrooke, selon l'entraîneur-chef et directeur général de l'Océanic, Serge Beausoleil. À l'interne, on essaie de focaliser sur ce qu'on contrôle, on s'occupe du volet hockey. Il faudra être prêt pour jouer le meilleur match possible.

Le chandail numéro 87 du joueur Sidney Crosby sera retiré juste avant le match. L’organisation prévoit une cérémonie d’environ 40 minutes.

La projection gratuite devrait débuter vers 19 h 15. Le site où seront installés des concessions alimentaires et des kiosques de jeux ouvrira à 17 h.