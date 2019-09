La taxe britanno-colombienne sur la spéculation immobilière contestée en cour

La taxe provinciale sur la spéculation immobilière et les logements inoccupés fait l'objet d'une poursuite judiciaire. Six propriétaires allèguent, dans des documents déposés jeudi à la Cour suprême de la Colombie-Britannique, qu'elle est inconstitutionnelle et qu'elle outrepasse les compétences provinciales.

Selon les plaignants, cette taxe cible injustement les Canadiens qui partagent leur temps entre deux maisons, dont des retraités aux moyens parfois limités.

Parmi ceux qui ont intenté cette action en justice, il y a Denise Petterson Simpson, 72 ans, originaire de l'île de Vancouver, et son mari de 93 ans, Robert Simpson, vétéran de l’armée américaine.

Maintenant que je ne travaille plus, nous passons plus de temps ici , affirme Mme Patterson Simpson, qui a pris sa retraite il y a un an. Citoyenne canadienne, elle travaillait jusque-là en Californie.

6000 $ en taxes

Le couple de retraités partage désormais sa vie entre sa maison d’Oak Bay, dans le Grand Victoria, et une autre située à San Antonio, au Texas, où se trouve un hôpital militaire où Robert Simpson suit des traitements réguliers en cardiologie.

Comme le couple habite Oak Bay moins de six mois par année, sa propriété, considérée comme une résidence secondaire, est assujettie à la taxe provinciale sur la spéculation immobilière et les logements inoccupés.

Nous ne sommes pas des spéculateurs, cela n’a pas de sens. Denise Patterson Simpson

Denise Patterson Simpson a grandi dans cette maison, qu’elle a reçue en héritage après la mort de sa mère. Elle vaut aujourd’hui 1,2 million de dollars.

Le couple doit payer, pour l’année 2018, 0,5 % de sa valeur, soit 6000 $.

La propriété des retraités Denise et Robert Simpson à Oak Bay vaut maintenant 1,2 million de dollars. Photo : Radio-Canada / Mike McArthur

Inclure une clause de droits acquis?

Denise Patterson Simpson comprend l'objectif de la taxe, qui est de s’attaquer à la crise du logement et de ralentir le marché immobilier, mais elle souhaiterait que le gouvernement modifie sa loi pour y inclure une certaine forme de clause de droits acquis visant les maisons familiales.

Je pense que notre cas n'a rien à voir avec ce pour quoi la loi a été mise en place, dit-elle. Je n’ai plus aucune connexion à mon passé, excepté cette maison.

La taxe sur la spéculation a rapporté 115 millions de dollars à la province dans sa première année d'application, en 2018. La grande majorité des Britanno-Colombiens - 99,8 %, selon le gouvernement - n'ont pas eu à la payer.

À lire aussi : La taxe sur la spéculation immobilière fonctionne, selon le gouvernement de la C.-B.

Une taxe qui contrevient à la Charte canadienne

La taxe porte atteinte à leurs droits à la liberté et à la sécurité garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, soutient l'avocate Kailin Che, qui représente les six propriétaires, dont les Simpson. Le problème avec cette taxe est qu’elle touche des gens qui ne sont pas des spéculateurs et qui ne laissent pas leur maison vacante.

Selon les documents qu’elle a déposés en cour, la loi force les requérants à louer leurs maisons , ce qui touche au coeur même de l'autonomie de la personne .

La poursuite cherche à obtenir une injonction pour empêcher la province d’imposer la taxe. Le gouvernement doit encore présenter une réponse à cette action en justice.

Aucune allégation n'a été prouvée en cour.

Avec les informations d’Eric Rankin, CBC