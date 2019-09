Les tours de guet de Sainte-Flavie en voie d'être reconnues comme site patrimonial

Les tours ont été construites entre 1940 et 1942 et témoignent des activités de la 9e école de bombardement et de tir de Mont-Joli.

L'historien Francois Dornier explique qu'il est important, selon lui, de protéger ce type de construction puisqu'elles sont peu nombreuses au Canada.

Il soutient que seules les neuf écoles de bombardement et de tir possédaient ce genre d'installations au Canada.

Il ne reste que trois tours de guet de champs de tir [au Canada]. Il y en a une en Nouvelle-Écosse et les deux autres sont à Sainte-Flavie. François Dornier, historien

Les tours devraient être officiellement reconnues comme site patrimonial d'ici quelques mois.

La vue de l'une des deux tours de guet de Sainte-Flavie Photo : Radio-Canada

Les deux bâtiments ont été convertis en résidences. L'ancienne mairesse de Mont-Joli, Danielle Doyer, est co-propriétaire de l'une d'elles depuis trois ans.

On a fait bien attention quand on l'a achetée. On avait décidé de la garder le plus d'origine possible. Danielle Doyer, propriétaire de l'une des deux tours de guet de Sainte-Flavie

Mme Doyer ajoute que des travaux ont été accomplis sur le terrain en bordure du fleuve sur lequel se trouve la tour pour la protéger des intempéries.