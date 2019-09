Une nouvelle classe extérieure pour l'école Sainte-Thérèse

Disponible pour tous les élèves et leurs professeurs, le nouvel aménagement permet d’offrir des cours dans un environnement différent, créatif et stimulant.

Jayden Mitchelson est heureux de cette nouvelle classe qui lui permet de profiter de la cour extérieure de son école. Photo : Radio-Canada

J’aime l'air qui est pur et on peut se concentrer mieux dehors! Jayden Mirchelson, élève de l'École Sainte-Thérère de Trois-Rivières

Quand on a des journées où il fait plus chaud ou que le soleil est présent, c'est sur que d'aller travailler à l'extérieur, ça change la routine et tout le monde est gagnant, se réjouit le directeur de l’école, Alain Pagé. Et quand on le fait, le retour en classe est beaucoup plus facile.

La création de cette classe a duré près de deux ans et a nécessité un investissement de près de 50 000 $.

L’espace prévoit une agora où le yoga et des exercices d’étirements seront pratiqués, un jardin avec des tables pour les enfants et un tableau interactif qui sera mis à leur disposition lorsque le temps le permettra.

Des professeurs fiers

Les enseignantes à la base du projet, qui travaillent depuis des mois à la conception, sont convaincues des bienfaits de ce genre d’endroit.

Sonia Côté et Isabelle Houle font partie des enseignantes qui ont réalisé le projet. Photo : Radio-Canada

On est venus faire un cours de mathématique la semaine dernière et ç'a été magique, s’exclame Sonia Côté. Même s'il y avait des voitures qui passaient et des oiseaux, les enfants travaillent. On se demandait s’ils allaient être déconcentrés, mais non!

L'école voit grand. D’ailleurs, d'autres projets sont en cours pour encourager la pratique du sport dans la cour. Cette classe extérieure est ouverte au public qui pourra profiter de l’endroit en dehors des heures de cours.