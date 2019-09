Une importante grève pour le climat pour de jeunes Saskatchewanais

Plusieurs centaines de personnes prévoient de participer à la grève pour le climat vendredi à Regina et à Saskatoon. Des jeunes, surtout, qui veulent ajouter leur voix à celle de la jeune environnementaliste suédoise Greta Thunberg.

Des marches dans le même genre se tiennent un peu partout à travers le monde à l’appel de l'environnementaliste Greta Thunberg, qui s’est indignée, lundi, dans son discours au Sommet sur l'urgence climatique organisé par l’Organisation des Nations unies, à New York.

Le rassemblement de Regina est organisé par le groupe Fridays for Future (« Vendredis pour l'avenir ») Regina. Une des initiatrices de la grève pour le climat de Regina, Sydney Chadwick, s’attend à une affluence record : « Nous nous attendons à une foule plus importante que d’habitude, probablement plus de 1000 personnes », dit-elle.

Les grévistes sont attendus à 10 h 30 du côté sud du Musée royal de la Saskatchewan. Ils se dirigeront ensuite vers le palais législatif.

Sydney Chadwick (à gauche) et Alex Flett (à droite) font partie du groupe de jeunes activistes pour le climat, « Les vendredis pour l'avenir », à Regina. Ils espèrent que le premier ministre, Scott Moe, et le ministre de l'Environnement, Dustin Duncan, participent un jour à l'un de leurs rassemblements. Photo : Kirk Fraser/CBC

En plus des jeunes, des acteurs de l’industrie énergétique ont été invités. « C’est un rassemblement plus important en Saskatchewan, avec l’annulation du programme de facturation nette de SaskPower », précise Sydney Chadwick.

Combattre les changements climatiques : ce n’est pas un choix, mais une nécessité pour moi. Sydney Chadwick

Une autre organisatrice de la marche, Ada Dechene, regrette que Scott Moe, le premier ministre de la Saskatchewan, et Dustin Duncan, le ministre saskatchewanais de l’Environnement, ne participent pas à la marche. Je suis déçue, mais pas surprise , dit-elle.

À Saskatoon, le rassemblement est prévu devant l'hôtel de ville, à partir de midi.

Les établissements scolaires et universitaires fonctionnent normalement

Les divisions scolaires des écoles publiques et catholiques de Regina, ainsi que de Saskatoon, ne prévoient pas de participer formellement aux marches dans les deux villes. Les élèves, tout comme les professeurs, désirant y participer seront considérés comme absents.

Le Conseil des écoles fransaskoises (CEF), de son côté, tient à rappeler ceci dans un message adressé aux parents d’élèves : « Le CEF Conseil des écoles fransaskoises prend ces préoccupations climatiques au sérieux. Les parents devront autoriser par écrit l'absence de leur enfant qui souhaiterait se rendre dans un rassemblement pour le climat. »

Dans un courriel adressé à Radio-Canada, la division scolaire francophone précise : « Il y aura surveillance effectuée par les professeurs sur les terrains du CEFConseil des écoles fransaskoises , mais pas en dehors. »

Les universités de Regina et de la Saskatchewan ne participeront pas non plus aux rassemblements dans leurs villes respectives.

L’Université ne soutient pas d’événements en faveur de la grève pour le climat , rappelle le responsable des communications de l’Université de Regina, Everett Dorma, précisant qu’aucun cours n’est annulé ni reprogrammé. Les étudiants restent libres de choisir ce qu’ils veulent faire par rapport à la grève et doivent s’arranger avec leurs professeurs s’ils prévoient d’être absents , ajoute-t-il.