Formation en soudage chez Canmec : « Une réussite totale! »

Devant le manque de personnel qualifié, l’entreprise a décidé de former elle-même des aides-soudeurs.

William Dallaire est parmi ceux qui se sont lancés dans l’aventure.

Il y a à peine un mois, le travailleur de 23 ans n’avait jamais soudé de sa vie. Il a quitté son emploi comme journalier dans une entreprise de charpenterie et a commencé la formation chez Canmec.

Je n'avais aucun diplôme. J'ai essayé deux DEP différents et je n'avais pas vraiment aimé ça. Je ne les ai jamais terminés.

Au départ, la formation devait durer quatre semaines. Douze candidats avaient été sélectionnés. Certains ont abandonné, d’autres n’avaient pas ce qu'il fallait pour poursuivre la formation.

Actuellement, Canmec a retenu huit candidats. La directrice aux ressources humaines est très satisfaite de leurs performances.

Les huit qu’on a avec nous, on veut les garder avec nous. Ils sont motivés, ils sont bons. Ils veulent apprendre

Depuis peu, les recrues ont même commencé à travailler sur de vraies pièces. Les segments sont inspectés pour s’assurer de la qualité de leur travail.

Les morceaux que les gens ont sorti tout à l'heure, c'est eux qui les ont montés, ça va aller pour des vannes de barrages , souligne le soudeur et formateur Bernard Morin.

Les recrues de Canmec vont avoir droit à une formation plus poussée que ce qui avait été prévu au départ.

Dès le 21 octobre, ils vont commencer une attestation d'études professionnelles en soudage semi-automatique à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay.

Il s’agit d’une formule travail études de 675 heures où les étudiants passeront la moitié de la formation chez Canmec.

Ces gens-là au départ devaient sortir avec une certification Canmec qui n’est même pas reconnue par le ministère de l’Éducation et là, ces gens-là vont sortir avec un diplôme qui est reconnu , ajoute la directrice des ressources humaines.

Il s’agit d’un gain pour les travailleurs, pour la société et pour Canmec, selon Karyne Robillard.

En plus d’avoir une formation rémunérée en entreprise, William Dallaire sera payé pour retourner en classe.

Quand on est jeunes, on se dit tout le temps qu'il faudrait qu'on nous paie pour aller à l'école. Bien crime, on y a droit !

William Dallaire, apprenti soudeur