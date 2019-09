Grève pour le climat : l’Atlantique se mobilise

Près d’une vingtaine de villes des quatre coins des provinces atlantiques ont organisé une marche, dont Moncton, Halifax, Charlottetown, Saint-Jean à Terre-Neuve, Bathurst et Pokemouche.

L’association étudiante Symbiose, de l’Université de Moncton, prévoit une forte mobilisation.

Nous attendons au moins un millier de personnes, ce qui constituerait une mobilisation historique pour Moncton , a affirmé Antoine Zboralski, président de Symbiose.

La Péninsule acadienne attend de 300 et 500 personnes pour sa marche, dont le coup d’envoi sera donné à Pokemouche. Les candidats aux élections fédérales Serge Cormier, Daniel Thériault et Marine Savoie ont manifesté leur intérêt à participer à l'événement.

À Halifax, les organisateurs attendent environ 1000 participants. Le maire Mike Savage ne compte pas y participer, mais envisage de sortir pour observer la fin de la marche si elle se termine devant l'hôtel de ville.

Cours maintenus, boutiques fermées

L’Université Dalhousie à Halifax et l'Université de Moncton maintiennent leurs activités régulières, mais autorisent les étudiants à s’absenter de leurs cours. Le campus de Shippagan de l’Université de Moncton autorise ses employés à partir plus tôt­ du travail.

Plusieurs classes des écoles du Nouveau-Brunswick participent à la marche. En Nouvelle-Écosse, le Conseil scolaire acadien provincial a demandé aux enseignants de ne pas organiser d'examens. La politique sur l’assiduité est toujours en vigueur.

Certains commerces modifient leurs heures d’ouverture afin de permettre à leurs employés de prendre part à la marche. C’est notamment le cas à Moncton du restaurant Calactus et du café C’est La Vie. Dans le Péninsule acadienne, la Librairie Pélagie ferme ses portes plus tôt et le Cielo Glamping est fermé.

Horaires

Voici quelques événements prévus vendredi :