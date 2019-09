Journée des grands-parents : les générations s’enlacent

Les portes de la garderie Roche papier ciseaux de Moncton étaient grandes ouvertes aux personnes âgées, jeudi, dans le cadre de la journée des grands-parents. Une dizaine d’entre elles ont saisi l’occasion pour s’abreuver à la candeur et à l’énergie des tout-petits, et les bambins ont pu profiter de la généreuse sagesse des aînés.

Marguerite Maillet a oeuvré toute sa vie en littérature jeunesse. Elle raconte l'histoire du petit chaperon rouge. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Je suis une ex-enseignante, alors naturellement, les enfants m’attirent et ça comble un besoin. [...] Entendre leurs voix, leurs réflexions, c'est magnifique.

Malgré la retraite, sa vocation d'enseignante coule encore dans ses veines. Évelyne Beaudry a passé la matinée à faire des casse-tête, à dessiner et à cajoler les enfants. Toujours un petit dans les bras, elle reconnaît que l’humeur contagieuse et l'innocence candide des enfants lui manquent.

« Entendre leurs voix, leurs réflexions, c'est magnifique. » Évelyne Beaudry n'a pas de petits-enfants et le contact des enfants lui fait du bien, dit-elle. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

On n'a pas souvent l'occasion d'être avec cette génération, c'est magique aujourd'hui. J’ai rajeuni de 40 ans ce matin , confie-t-elle.

Dans ce petit studio, voisin de la pâtisserie française CoPains, les odeurs de croissant chaud et de pain frais se mélangent à celles de crayon de feutre et de crème solaire.

Les petites mains humides et potelées dessinent aux côtés de celles usées par la vie.

Une dizaine de personnes âgées ont pris part à cette journée des grands-parents. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

On apprend à connaître des inconnus, et la familiarisation est limpide malgré les âges disparates.

L’un des instigateurs de cette matinée est le propriétaire de la garderie Elky Imbault. Il est d’avis que les générations ont tout à gagner à davantage se côtoyer.

Les personnes âgées ont aussi quelque chose à [apporter] aux enfants. Il y a une sagesse, un côté de sérénité. Les enfants nous connaissent nous comme adultes, plutôt [énergiques] et parfois contrariés. Mais les personnes âgées ont un peu plus de recul sur la vie, et les enfants en bénéficient.

Le petit Fyn Gagnon a 4 ans et en est très fier. Il aime aussi jouer avec « des mémés et des pépés », a-t-il raconté. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Il s’agissait de la première édition de cette rencontre intergénérationnelle.

La matinée vite passée et la glace brisée, on attend avec impatience le prochain rendez-vous.