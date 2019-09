L'entreprise Capital Markets Technologies (CMT) avait signé un protocole d'entente avec le gouvernement insulaire en 2012. Les deux parties devaient travailler ensemble pour établir un centre de services financiers par Internet dans la province.

L'Île-du-Prince-Édouard cherchait à cette époque à donner une nouvelle orientation à un projet avorté de centre international de réglementation du jeu en ligne.

Dans sa poursuite de 150 millions de dollars déposée en 2017 contre la province, CMTCapital Markets Technologies alléguait que le gouvernement provincial n'avait pas respecté le protocole d'entente. L'entreprise accusait également la province d'avoir détruit des preuves, notamment des courriels d'anciens élus et hauts fonctionnaires.

L'ancien premier ministre Robert Ghiz et son ministre des Finances, Wes Sheridan, étaient aussi visés par la poursuite.

Mercredi, le juge Gordon Campbell, de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard, a rejeté la poursuite de CMTCapital Markets Technologies . Le magistrat a conclu que le plaignant n'avait pas réussi à prouver ses allégations en raison de l'absence totale de preuves crédibles ou fiables . Il a aussi conclu que certains courriels avaient été éliminés dans le cours normal des choses lorsque des personnes ont quitté leur emploi.

Le tribunal oblige aussi le plaignant à rembourser aux défendeurs leurs frais juridiques.

C'est la deuxième fois que Capital Markets Technologies est déboutée en cour.

Le juge Gordon Campbell avait rejeté une première requête de l'entreprise en 2015, la qualifiant à l'époque de récit long et décousu, rempli de faits non pertinents et immatériels, d'opinions et de spéculations .

En 2016, toutefois, un rapport accablant de la vérificatrice générale de l'Île-du-Prince-Édouard sur l'affaire du jeu en ligne est venu donner des munitions à CMTCapital Markets Technologies . La vérificatrice Jane MacAdam a reproché au gouvernement de ne pas lui avoir fourni tous les documents dont elle aurait eu besoin dans le cadre de son enquête, y compris certains courriels dont la disparition a ensuite alimenté de nombreux débats à l'Assemblée législative.

La direction de Capital Markets Technologies dit qu'elle a l'intention d'en appeler de la décision de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard. Nous avons hâte que la vérité soit connue , a réagi le président de l'entreprise, Paul Maines, dans une déclaration écrite, mercredi.

Avec des informations de Kerry Campbell, de CBC