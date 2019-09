L’ancien joueur des Broncos, Ryan Straschnitzki, le nouveau visage d’une publicité d'Adidas

Un ancien joueur des Broncos de Humboldt, Ryan Straschnitzki, est devenu le nouveau visage d’une publicité du géant Adidas qui a pour slogan Change your focus. Create your future. qui signifie « Change tes objectifs. Crée ton futur ».

En juin dernier, il avait signé un contrat de plusieurs années avec la compagnie Adidas. L’entente lui permettra de poursuivre sa carrière de joueur de hockey sur luge avec le soutien de l’entreprise de vêtements de sport.

Après la tragédie qui a touché son équipe, il a changé sa façon de voir le hockey. Lorsqu’il était jeune, son rêve était de représenter le Canada sur la scène internationale. Ce rêve est toujours présent, mais il espère maintenant avoir la chance d’enfiler l’unifolié en hockey sur luge.

Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ryan Straschnitzki

Je vous garderai dans mon cœur pour toujours et j'espère gagner une médaille d'or pour vous tous un jour. Bien que nous prenions tous des chemins différents, je sais que nous serons toujours là l'un pour l'autre , a écrit le jeune homme dans une publication Instagram.

Un exemple de persévérance

L'athlète de 20 ans originaire d'Airdrie, en Alberta, est devenu paraplégique lorsqu'un autobus transportant l'équipe de hockey junior de Humboldt est entré en collision avec un semi-remorque, le 6 avril 2018.

Seize personnes sont mortes et 13 autres, dont Ryan Straschnitzki, ont été blessées. Il avait subi une blessure à la colonne vertébrale, en plus d’avoir des côtes brisées, une fracture de la clavicule, un poumon perforé et des saignements dans le crâne.

Puis, en décembre de la même année, l’autocar qui le ramenait chez lui après une séance de physiothérapie à Calgary a été embouti par un semi-remorque. Le jeune homme n’avait pas subi de blessure physique, mais les effets sur son moral avaient été énormes, selon sa mère, notamment en raison de son syndrome de stress post-traumatique grave.

Au début du mois de septembre, il est revenu à Humboldt pour la première fois depuis la tragédie qui a touché les Broncos.

Sa visite à Humboldt avait coïncidé avec les célébrations du 50e anniversaire de l'équipe de hockey junior et le match d'ouverture de la saison des Broncos.