La CSOB réduira de 52 % ses émissions de GES

La Commission scolaire de-l’Or-et-des-Bois (CSOB) a fait le point jeudi matin sur son projet de performance énergétique. Un projet qui a nécessité plus de deux ans de travaux et la rénovation des chaufferies de 23 écoles.

En plus des chaufferies, les systèmes d’éclairage ont été remplacés par des diodes électroluminescentes (DEL).

Les différents systèmes sont connectés en réseau et permettent des contrôles à distance, comme l’explique le directeur du Service des ressources matérielles et de l’approvisionnement à la CSOB, Patrick Lortie. On peut voir en temps réel la consommation, et voir aussi s’il n’y a pas une fenêtre ouverte dans les écoles, pour qu’on puisse réagir , souligne-t-il.

Le projet sera complété en décembre prochain, puisqu’il reste encore quelques ajustements à faire sur les installations. Son coût de réalisation était évalué à 9,6 millions de dollars en 2018.

Des économies

Alors que les travaux n’étaient pas encore terminés, la CSOB affirme avoir effectué des économies de près de 200 000 $ l’année dernière, économies attribuables à la plus grande performance énergétique des équipements.

Le carrefour 8, un des systèmes de chaufferies qui ont été rénovés au cours des deux dernières années. Photo : Photo fournie par Écosystem

À terme, les économies annuelles vont être de 570 000 $. Ces sommes seront directement investies dans les services aux élèves.

Les économies sont garanties par la firme qui a obtenu le contrat, Écosystem. On a un modèle d’affaires qui, depuis les années 1990, s’est assez peaufiné. Sur l’ensemble de nos projets, c’est 104 % d’atteintes des résultats. Nous sommes assez confiants de nos installations , souligne l’ingénieur de projet, Xavier Fischer.

Patrick Lortie, directeur du Service des ressources matérielles, Gaëtan Gilbert, président de la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois et Xavier Fischer, ingénieur de projet chez Écosystem. Photo : Thomas Deshaies

Réduction de GES

Le projet de la CSOB permettra de réduire de la moitié ses émissions de GES. C’est l’équivalent d’enlever 606 voitures par année en Abitibi-Témiscamingue , souligne M. Lortie.

Dans le contexte de la crise climatique, M. Lortie estime que d’autres commissions scolaires pourraient s’inspirer du projet de la CSOB. « Ça lance un message qu’on est là, tranche-t-il. Comme organisation scolaire, on se doit de montrer l’exemple. Pour nous, c’était vraiment important. »