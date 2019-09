Dépotoir illégal à St-Eugène : le Canton de Hawkesbury-Est a saisi le terrain

Les élus du Canton de Hawkesbury-Est en ont finalement eu assez. Le terrain converti à leur insu en dépôt de déchets de construction et de démolition au sud du village de St-Eugène l’été dernier a tout récemment été saisi par la Municipalité.

Jacques Tranchemontagne, un résident de St-Eugène qui suit ce dossier avec beaucoup d’intérêt depuis plusieurs mois, voit d’un bon œil la saisie de la propriété par le Canton de Hawkesbury-Est.

C’est une excellente nouvelle , raconte l’homme qui habite tout près du site en question. Au moins, on va savoir un peu plus où on s’en va […] C’est garanti que, demain matin, les vidanges ne sortiront pas de là. Mais au moins [la Municipalité] a le terrain ,

Cette décision du conseil survient après des mois d’incertitude entourant un projet ambitieux de centre de recyclage et de tri de matériaux secs qu’un promoteur de la région voulait y implanter.

Ce printemps, Hawkesbury-Est avait mis la propriété en vente par appel d’offres à un prix avoisinant les 96 000 $ pour arriéré d’impôt. Quatre mois plus tard, les taxes municipales demeurent impayées.

Selon un rapport du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario obtenu par Radio-Canada, le propriétaire du terrain, Sayed Abdullah Ahmad, a indiqué à la Municipalité qu’il n’avait finalement plus l’intention de payer les taxes en souffrance .

La propriété est [aujourd’hui] au nom de la Municipalité , a confirmé le maire de Hawkesbury-Est, Robert Kirby.

Maintenant, que va-t-il advenir des énormes monticules de déchets qui envahissent toujours le terrain? Dans un premier temps, le ministère considère que le promoteur François Charlebois, qui louait la propriété avec l’espoir d’en faire un centre de recyclage et de tri de matériaux secs, a contrevenu à la section 40 de la Loi sur la protection de l’environnement.

Celle-ci stipule que nul ne doit déposer […] des déchets sur […] un terrain […] qui n’est pas un lieu d’élimination des déchets pour lequel une autorisation environnementale […] a été délivrée .

Des déchets se sont accumulés sur cette propriété au sud de Saint-Eugène l’été dernier. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Le ministère ordonne aussi à François Charlebois et à Sayed Abdullah Ahmad d’enlever tous les déchets qui se trouvent sur la propriété d’ici le 14 octobre au plus tard .

Les deux hommes peuvent demander au ministère que leur dossier fasse l’objet d’une révision.

Le projet n'est pas abandonné

Lors d’une conversation téléphonique, M. Charlebois dit avoir envoyé un courriel aux membres du conseil afin de leur faire part de ses intentions.

Je ne veux pas lâcher le projet, a indiqué le promoteur. Ce sont les membres du conseil qui vont décider ce qu’ils vont faire avec le terrain ,

Selon M. Charlebois, le projet tarde à prendre son envol en raison du financement qui n’est pas encore au rendez-vous.

Le promoteur raconte que Sayed Abdullah Ahmad, qui devait s’associer avec lui, ne participe plus au projet aujourd’hui.

[Sayed Abdullah Ahmad] reste à Toronto. Il s’en balance comme dans l’an quarante s’il y a des vidanges à St-Eugène, , a dit M. Charlebois. Ça fait 34 ans que je reste dans la Municipalité. J’ai déboursé de l’argent pour les ingénieurs, l’arpenteur. Je n’ai pas juste « dumpé » [des déchets] là, collecté de l’argent et sacré mon camp ,

À ce jour, nous n’avons pas été en mesure de joindre Sayed Abdullah Ahmad qui, selon les documents produits par le ministère de l’Environnement, est domicilié à Toronto.