Les surplus d'Hydro-Québec devraient servir au Canada d'abord, selon le Parti vert

Le chef conservateur Andrew Scheer et Elizabeth May misent donc tous deux, en quelque sorte, sur la mise en place d'un corridor énergétique à l'échelle nationale. Mais si le premier veut une liaison pancandienne pour assurer le transport de pétrole d'un bout à l'autre du pays, la seconde, elle, propose « un réseau électrique à haut rendement ».

C’est nécessaire d’avoir un seul réseau sans carbone [au Canada] et d’avoir une diversification des sources d’énergies renouvelables , a affirmé Mme May lors d'un point de presse, jeudi après-midi, à Montréal.

Les verts souhaitent ainsi que l'excédent d'énergie du Québec soit notamment exporté vers le Manitoba et l'ouest de l'Ontario et que les connexions entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse soient améliorées.

Pour l'heure, l’État de New York et la Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, s’approvisionnent en électricité auprès d’Hydro-Québec. Ces surplus, avance Mme May, seraient essentiels au projet de réseau national électrique et, plus largement, à l'atteinte des objectifs du Parti vert.

La semaine dernière, Mme May a annoncé qu'elle éliminerait complètement les émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2050 et qu'elle cesserait de subventionner l'industrie des combustibles fossiles.

Rediriger les excédents en énergie du Québec vers les provinces voisines est un bien meilleur plan que l'exportation des combustibles fossiles de l'Alberta et de la Colombie-Britannique par le gazoduc de GNL Québec , a indiqué le Parti vert par communiqué, évoquant ce projet de pipeline gazier qui relierait le Nord de l'Ontario et le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Nous sommes le seul parti pancanadien à être contre [ce projet] , avait d'ailleurs réaffirmé la chef du Parti vert un peu plus tôt, jeudi, au micro de Midi info.

Quant à savoir si elle comptait forcer la société d'État québécoise à vendre ses surplus au reste du Canada, Mme May a indiqué « qu’il ne revenait pas au Parti vert d’obliger Hydro-Québec à faire quelque chose ». Sa chef a dit croire en la force de « travailler ensemble », affirmant qu'il s'agissait « du devoir d’un peuple pour protéger l’avenir ».

Paraphrasant la jeune militante suédoise Greta Thunberg lors de son discours au sommet de l’ONU sur l'urgence climatique, la chef du Parti vert a déclaré : Si vous ne comptez pas agir même si vous comprenez [l’urgence], alors vous devez être le diable. Et ça, je n’y crois pas.

Je ne crois donc pas qu’Hydro-Québec soit le diable , a tranché Mme May.

La chef du Parti vert a rappelé qu'elle comptait aussi annuler l'expansion du pipeline Trans Mountain, auquel le gouvernement Trudeau avait donné le feu vert, et utiliser les milliards de dollars qui lui sont destinés pour mettre sur pied le réseau national d'énergies renouvelables.

À l'instar du chef du Parti libéral, Justin Trudeau, et du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, Mme May participera vendredi à la grande marche pour le climat dans les rues de Montréal.