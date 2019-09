Cette Canadienne a conçu les cris des dragons de Game of Thrones et a remporté un Emmy

Ce ne sont là que quelques-uns des ingrédients employés par la conceptrice sonore néo-écossaise pour créer les sons riches et complexes des dragons et des autres créatures mythiques de l’univers du Trône de fer (Game of Thrones), de HBO.

Au fil des ans, Le trône de fer a gagné des millions de fans et de nombreux prix Emmy, dont le trophée de la meilleure série dramatique, remis dimanche. Et cette année, Paula Fairfield et son équipe ont également remporté le prix de la meilleure conception sonore.

Carol Off, animatrice de l’émission As It Happens, de CBC, a discuté avec la Canadienne de la genèse de ces sons extraordinaires (Nouvelle fenêtre) . Voici une partie de leur conversation.

La conceptrice sonore Paula Fairfield Photo : Getty Images / Leon Bennett

Paula, félicitations. Comment vous sentez-vous d’avoir gagné un deuxième Emmy?

C'est un sentiment assez surréel. C’est vraiment extraordinaire. Ça a été un chemin long et difficile, on a travaillé fort. Mais c’est vraiment génial de voir que son travail est reconnu comme ça.

Quels sont les effets sonores que vous avez conçus pour Le trône de fer?

J’ai eu le plaisir de faire tout ce qui était amusant. Mon mandat était de concevoir tous les éléments fantastiques – les dragons, les marcheurs blancs, les loups – donc tout ce qui était un peu fou.

Ou plutôt tout ce qui était un peu épeurant. Tout ce que vous avez mentionné me donne encore des cauchemars.

Eh bien, les dragons ne sont pas toujours épeurants.

Emilia Clarke dans une scène de la série Game of Thrones Photo : Associated Press

Au départ, les dragons n’étaient pas si épeurants. Vous avez dû créer des sons depuis leur naissance jusqu'à l'âge adulte – soit leur version la plus effrayante. Comment est-ce que le son des dragons a évolué au fil de la série?

En fait, je suis arrivée à la troisième saison. J'ai commencé à m'occuper des dragons alors qu’ils étaient encore bébés. C’était fascinant, parce que c’était la première fois que de telles créatures étaient de réels personnages. Il fallait qu’ils grandissent avec le temps.

J'ai aussi dû en quelque sorte faire grandir la conception sonore des dragons, tout en maintenant l’essence de leur jeune voix. Surtout pour Drogon, le dragon principal, qu’on entendait le plus souvent. Je suis plutôt fière de réaliser que, lorsqu’on compare les saisons les plus récentes aux saisons les plus anciennes, on peut encore entendre l’essence du jeune dragon dans le dragon adulte.

En même temps, il fallait que je continue à ajouter des éléments à mesure qu’ils évoluaient – ils devenaient encore et encore plus gros, et leur registre émotionnel a commencé à se développer.

Aussi, on volait à dos de dragons. Ils volaient un peu partout, détruisant toutes sortes de choses avec leurs flammes; ils faisaient toute sorte de choses. Et il y avait cette scène très émouvante avec Drogon et Dany à la toute fin de la série. J’ai dû ajouter plus d’éléments pour articuler ces émotions.

Une scène du dernier épisode du «Trône de fer» Photo : HBO

Vous auriez pu, j’imagine, générer des sons artificiels, mais vous ne l'avez pas fait. Pour plus de réalisme, vous vous êtes tournée vers la nature. Où avez-vous trouvé ces sons?

Au fil des ans, j’ai utilisé toutes sortes d’éléments. Pour la saison finale, le registre vocal est composé d’une trentaine d’animaux. J’ai même capté les sons de mon chien, Angel, qui est une créature puissante, avec une belle âme.

Je suis aussi allée enregistrer au conservatoire White Oak, en Floride. Ils ont une des plus grosses populations de rhinocéros en Amérique du Nord. J’ai enregistré des grues du Mississippi, et beaucoup d’autres animaux.

J’ai aussi eu l’opportunité incroyable d’enregistrer deux oursons orphelins qui se trouvaient au centre de réadaptation Cochrane Ecological Institute, en Alberta. On a enregistré beaucoup de respirations, de ronflements, et même quelques gaz, des jeux, des culbutes, et toutes sortes de choses – et beaucoup de sons d’ours qui se secouent. Ce fameux son!

Beaucoup de ces éléments ont été employés dans la conception sonore, en particulier dans cette dernière scène entre Dany et Drogon. Ces reniflements, ces magnifiques reniflements, et ces gémissements viennent de ces oursons. Tout comme ces grosses, grosses secousses que fait Drogon.

Cette entrevue écrite par John McGill de CBC a été raccourcie et éditée à des fins de clarté.