Arrêter de recycler? Vraiment pas une bonne idée

Dimanche dernier, à l'émission Tout le monde en parle, l’ex-maire devenu commentateur dans une radio privée du Grand Montréal, a fait état de son peu d’appétit pour le recyclage.

Demain, c'est la collecte du recyclage sur ma rue, c'est la dernière fois que je recycle , a déclaré Luc Ferrandez, justifiant sa déclaration par les mauvaises méthodes de récupération de plusieurs matériaux, dont le papier et le verre.

Luc Ferrandez sur le plateau de Tout le monde en parle. Photo : Avanti Groupe / Karine Dufour

Ces propos diffusés à une heure de grande écoute ont soulevé l'indignation au centre de tri de Grande-Rivière, où sont recyclés les déchets des résidents de Gaspé et de la MRC du Rocher-Percé.

La directrice de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, Nathalie Drapeau, estime que ce genre de propos font mal à la cause environnementale. Poliment, je dirais que ça m'a un peu perturbée.

Resserrement des marchés à l'étranger, baisse draconienne des prix payés pour les matières recyclables, l'industrie du recyclage au Québec doit affronter de nombreux défis.

Mme Drapeau n’y voit pas une raison pour arrêter de recycler. Je ne suis pas certaine que le message est approprié dans un contexte où on veut diminuer les gaz à effet de serre, dans un contexte où on veut réduire l'enfouissement, dans un contexte où quelque part, on veut être plus vert.

Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Vincent Lafond

Le commentaire de Luc Ferrandez sur la contamination du papier passe aussi très mal dans un centre de tri où 100 % du verre est récupéré. Chez nous, indique Mme Drapeau, la caractérisation 0,1 % de verre a été retrouvée dans le métal, 0 % dans le papier journal. La majorité des centres de tri dans la province vont vous donner des pourcentages équivalents à ça. De venir dire que le verre contamine les ballots de matières, c'est un mythe, ce n'est pas vrai.

Selon la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, 24 % des matières traitées dans la MRC du Rocher-Percé et 18 % pour la MRC de La Côte-de-Gaspé ont été valorisés dans un écocentre.

La part du recyclage représente 12 % des matières traitées pour la MRC du Rocher-Percé et 9 % pour la MRC de La Côte-de-Gaspé.

Bacs de verre recyclé Photo : Radio-Canada

Les matières enfouies représentaient 46 % du tonnage des matières résiduelles de la MRC du Rocher-Percé et 57 % pour la MRC de La Côte-de-Gaspé en 2018.

Pour la MRC du Rocher-Percé, il s’agit d’une diminution de 31 % comparativement à 2009 et de 21 % pour la MRC de la Côte-de-Gaspé. Le centre de tri explique ces diminutions par une hausse du recyclage, la valorisation des matériaux, le compostage et la réduction des quantités de déchets générés.

Avec les informations de Martin Toulgoat