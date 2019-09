Marche pour le climat : des milliers d'étudiants attendus à Gatineau et à Ottawa

Cet événement planétaire vise notamment à convaincre les gouvernements de prendre des actions concrètes pour contrer les changements climatiques.

En Outaouais, des milliers d’étudiants vont y participer. Camille Goulet, l’une des organisatrices de la marche pour le Cégep de l’Outaouais, s’inquiète depuis longtemps pour l’environnement et espère faire sa part pour changer les mentalités.

Camille Goulet est une des organisatrices de la marche pour le Cégep de l’Outaouais. Photo : Radio-Canada

Ça fait un an que je m’implique activement, mais j’ai toujours eu des préoccupations pour l’environnement , dit-elle. C'est de voir toutes les statistiques qui sortaient, la pollution, les plages qui sont fermées à cause des déchets, les animaux en voie d’extinction. Ça me rendait triste de voir ça, et je me suis dit que ça me rendait encore plus triste de ne pas pouvoir faire quelque chose.

Les cours de la formation régulière sont suspendus vendredi aux deux campus du Cégep de l’Outaouais pour permettre aux étudiants de participer à la marche.

Les petits gestes sont essentiels, c’est sûr, mais ça prend des changements plus drastiques que ça , croit Olivier Rousseau, enseignant au Cégep de l’Outaouais qui aide les étudiants dans leurs préparatifs. Il faudrait des décisions prises par les gouvernements ou les grandes entreprises pour faire des changements en profondeur.

Des étudiants du Cégep de l'Outaouais préparent des pancartes pour la grande marche pour le climat. Photo : Radio-Canada

Les cours de la formation régulière sont aussi suspendus au campus de Gatineau du Collège Héritage. Les cours seront repris à une date ultérieure.

La majorité des cours sont maintenus

L’Université du Québec en Outaouais (UQO) encourage ses étudiants à participer à la manifestation, mais maintient les cours.

Même chose du côté de l’Ontario. L’Université d’Ottawa, l’Université Carleton et le Collège Algonquin maintiennent leurs activités académiques et administratives. Les professeurs sont toutefois invités à accommoder les étudiants qui veulent prendre part à la marche.

À La Cité, les cours sont également maintenus. Mais les membres du personnel scolaire ont été invités à faire preuve de flexibilité [ex. éviter les évaluations, ne pas demander de remettre un travail ce jour-là] pour permettre aux étudiants du collège de participer à la marche pour le climat , précise la directrice des communications, Pascale Montminy.

Certaines écoles secondaires et primaires de l’Outaouais et du côté ontarien tiennent quant à elles des activités spéciales avec leurs élèves.

La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO), par exemple, fait de la sensibilisation et lancera des discussions dans les classes dans le cadre des heures de cours normales. Des marches ont aussi lieu dans le quartier de plusieurs écoles de la CSPO. L’absence des élèves qui y participent à la grande marche ne pourra pas être motivée.

Du côté de la Commission scolaire des Draveurs (CSD), l’école secondaire du Versant prépare une manifestation devant l’établissement à compter de 13 h 15.

La grande marche a deux points de départ : l’un du côté du Québec, l’autre à Ottawa. À Gatineau, les manifestants ont rendez-vous à l’intersection de la Promenade du portage et de la rue Laval à 11 h 30 pour se diriger vers la colline du Parlement.

Du côté d’Ottawa, les participants se rendent d’abord au pavillon Tabaret de l’Université d’Ottawa, où la marche s’amorce vers 10 h 30. Ils s’arrêtent ensuite au parc de la Confédération avant de reprendre la marche dès 11 h 30 vers le parlement.

Gratuité et perturbations dans les transports

La Société de transport de l’Outaouais (STO) indique que certains circuits pourraient être affectés par la marche, particulièrement la promenade du Portage, entre les rues Laval et de l’Hôtel-de-Ville, de 10 h 30 à 12 h 30. En contrepartie, le transporteur bonifiera l'offre de service à certains endroits et offrira la gratuité sur tout son réseau régulier et adapté, de 9 h à 15 h.

La STO souhaitait faire un geste concret et le plus équitable possible pour ses usagers réguliers afin de soutenir les participants à la marche pour le climat , a justifié par communiqué la présidente de l'organisme, Myriam Nadeau.

La Ville d'Ottawa, de son côté, s'attend à ce que la circulation soit difficile au centre-ville de 11 h à 14 h. Les tarifs des autobus et du train léger d'OC Transpo continueront de s'appliquer.

Avec les informations de Claudine Richard