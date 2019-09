La candidate conservatrice Nancy Brassard-Fortin participera à la marche pour le climat

Nancy Brassard-Fortin affirme que l'on peut à la fois se préoccuper d'environnement et favoriser l'exploitation de nos ressources naturelles, y compris le pétrole.

Il faut exploiter nos ressources et pas utiliser celles des autres. Profiter des nôtres et avoir les recettes de cela. Nancy Brassard-Fortin, candidate conservatrice dans Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques

Selon elle, le Québec doit continuer à exploiter ses ressources naturelles pour poursuivre son développement.

Ce qui a fait que le Québec est sur la map, c'est qu'on exploite nos ressources. Si on pense à faire des tables, si on pense à avoir des téléphones, à avoir des réseaux cellulaires, on a besoin d'exploiter toutes nos ressources pour pouvoir être économiquement compétitif et pouvoir se démarquer. Et on exporte 75 % de ce que l'on fait , précise la candidate.

