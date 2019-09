Briser les barrières en tant que pompière

C’est une femme qui est là depuis longtemps dans un domaine presque majoritairement masculin , observe une ancienne pompière de 30 ans, Marie-Josée Veilleux, qui s'est enrôlée à ses côtés de 2015 à 2017.

Elle apporte de la connaissance, aussi un côté plus féminin, les enfants sont plus souvent portés à courir vers une madame qu’un grand et gros monsieur.

Marie-Josée Veilleux, pompière à Hearst entre 2015 et 2017