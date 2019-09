Plus de 37 000 étudiants en grève en vue de la marche pour le climat à Québec

Les organisateurs sont d'ailleurs en mode sensibilisation, à quelques heures du rassemblement, alors que des votes de grève doivent se tenir jeudi dans certains établissements d'enseignement, ce qui pourrait faire grimper le nombre de grévistes.

On est tous un peu nerveux et un peu excités d’être dans la rue avec ce beau monde-là. On s’attend vraiment à une mobilisation monstre. [...] Les gens savent directement de quoi on parle. [...] On sent vraiment la fébrilité qui gagne les gens dans les écoles, dans les associations étudiantes.

Camille Poirot, co-porte-parole de La planète s'invite à l'Université Laval