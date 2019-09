Plusieurs centaines de milliers de manifestants à Montréal pour le climat

Les premiers marcheurs, qui s'étaient rassemblés toute la matinée au pied du monument George-Étienne Cartier, sur l'avenue du Parc, ont achevé vers 14 h 30, le parcours de 4 kilomètres qui les a conduit près de l'intersection des rues Wellington et Robert-Bourassa, près du fleuve.

La foule était tellement imposante que les manifestants en queue de cortège n'avaient pas démarré que ceux qui ouvraient la manifestation étaient déjà arrivés à destination au Sud du centre-ville. Selon les organisateurs, près de 500 000 personnes ont battu le pavé vendredi à Montréal. Le Service de police de la ville de Montréal n'a pas donné d'estimation.

D'aucuns diraient que nous gaspillons notre temps, nous nous disons que nous changeons le monde , leur a lancé la jeune militante suédoise de 16 ans.

«Le changement arrive que vous l'aimiez ou non», a lancé, aux décideurs, politiques Greta Thunberg lors d'un discours clôturant de la manifestation montréalaise pour le climat. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le discours enflammé qu'elle avait livré aux dirigeants du monde, lundi, au siège des Nations unies à New York, avait déjà galvanisé les manifestants montréalais qui ont défilé dans la bonne humeur, sous un ciel ensoleillé.

La jeune militante suédoise a pris la tête du cortège à Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les marcheurs n'en étaient pas moins préoccupés par les enjeux climatiques pour lesquels ils se mobilisent, mais également pour leur propre avenir.

Ce n’est pas normal qu’à notre âge, notre rêve ne sera plus d’être astronaute, ça ne sera plus d’être millionnaire, ça sera juste d’avoir la chance de mourir de vieillesse. Une écolière rencontrée dans la foule

Parmi la foule, des visages connus défilent dans la rue comme celui du chanteur Serge Fiori : C’est impossible de penser que les politiciens n’ont pas d’enfants. Ils ont des enfants ce monde-là, comment ça se fait que ça ne bouge pas , questionne-t-il.

La manifestation qui est encadrée par un important dispositif policier se déroule pacifiquement et dans la bonne humeur. Aucun incident majeur n'a été rapporté jusqu'à maintenant.

La sécurité autour de Justin Trudeau intervient

Le service de sécurité rapprochée du premier ministre Justin Trudeau, qui participait à la marche, a cependant dû intervenir pour maîtriser un individu qui a tenté de s'approcher subitement du premier ministre avec un carton d’œufs dans les mains. L'homme a été rapidement immobilisé et arrêté par les policiers.

Marcher avec Greta

Plus tôt en matinée, Greta Thunberg avait donné le coup d'envoi de la manifestation lors d'une conférence de presse aux côtés des organisateurs de l'événement.

Dans une brève allocution, elle s'est dite émue devant la passion et l'engagement démontrés à Montréal et dans le monde pour ce mouvement qu'elle a contribué à créer.

Je suis très contente d’être là. Cela remplit mon cœur d’enthousiasme et je me sens émue de voir autant de passion dans les cœurs pour marcher et pour se rallier et pour faire la grève. C’est une très bonne journée. Greta Thunberg, militante environnementale

La jeune Suédoise Greta Thundberg a pris la parole lors d'une conférence de presse aux côtés des organisateurs de la grève pour le climat à Montréal. La militante écologiste Greta Thunberg marche en tête de la Marche pour le climat, à Montréal. Des milliers de personnes ont manifesté vendredi dans les rues de Montréal pour le climat. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé vendredi à Montréal. Au moment où a tête de la manifestation descendait le boulevard Robert-Bourassa, des manifestants en queue de cortège, au pied du mont Royal, n'avaient toujours pas démarré. Les jeunes manifestants souhaitent plus d'action des décideurs publics pour contrer les effets des changements climatiques. Les manifestants ont marché près de l'autoroute Bonaventure, à Montréal. Une vue aérienne à l'arrivée de la marche, boulevard Robert-Bourassa où les manifestants commençaient à converger à 15 heures vendredi 27 septembre. Des groupes comme Arcade Fire ou la chanteuse Elisapie Isaac ont donné une prestation au point de rassemblement.

La militante écologiste Greta Thunberg marche en tête de la Marche pour le climat, à Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Des milliers de personnes ont manifesté vendredi dans les rues de Montréal pour le climat. Photo : Radio-Canada

Des dizaines de milliers de personnes ont défilé vendredi à Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Chargement de l’image Au moment où a tête de la manifestation descendait le boulevard Robert-Bourassa, des manifestants en queue de cortège, au pied du mont Royal, n'avaient toujours pas démarré. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Chargement de l’image Les jeunes manifestants souhaitent plus d'action des décideurs publics pour contrer les effets des changements climatiques. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Chargement de l’image Les manifestants ont marché près de l'autoroute Bonaventure, à Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Chargement de l’image Une vue aérienne à l'arrivée de la marche, boulevard Robert-Bourassa où les manifestants commençaient à converger à 15 heures vendredi 27 septembre. Photo : Radio-Canada

D’autres événements ont aussi lieu dans plus de 50 villes au Québec d’après les organisateurs, ainsi qu'ailleurs au Canada, notamment à Toronto, Ottawa, Québec et Victoria où des foules importantes sont attendues dans les rues au cours de la journée.

Les organisateurs interpellent Québec et Ottawa

En conférence de presse, les organisateurs de la marche ont rappelé les motivations qui les animent.

En 40 ans, aucun gouvernement au Québec ni au Canada n’a su présenter un plan de transition crédible. On sait déjà que celui qui est en préparation au Québec vise des cibles inférieures à celles décrétées par les scientifiques , a déploré François Geoffroy, porte-parole et cofondateur de La planète s’invite au Parlement.

Les lobbys pétroliers sont puissants, ils ont l’argent, nous on a le nombre , a-t-il ajouté.

Nos élus, en se traînant les pieds, nous mettent en danger et ils le savent. François Geoffroy, porte-parole et cofondateur de La planète s’invite au Parlement

Chargement de l’image La marche pour le climat d'Ottawa a culminé devant le Parlement. Photo : Radio-Canada / Lorian Bélanger

Bien qu’elle vise à sensibiliser le plus grand nombre de personnes possible, cette manifestation mondiale du mouvement Earth Strike s’adresse en premier lieu aux dirigeants politiques et économiques du monde qui sont accusés de détourner le regard et de procrastiner face à l’urgence climatique.

Les politiciens qui viennent marcher avec nous, est-ce qu’on peut être plus clair sur le fait qu’on se rassemble aujourd’hui pour dénoncer votre inaction? Des actions, c’est demain, pas en 2030. Dominique Champagne, militant environnemental et metteur en scène

Justin Trudeau, Elizabeth May et Yves-François Blanchet ont participé à la manifestation. Les conservateurs ont délégué un de leurs représentants et le chef adjoint du Nouveau Parti démocratique, Alexandre Boulerice, défile dans les rues de Montréal. Le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, marche quant à lui pour le climat à Victoria.

Étudiants, syndicats et employeurs ont mis l'épaule à la roue

Chargement de l’image Un manifestant invite les dirigeants politiques à agir en adulte. Photo : Radio-Canada

De nombreuses écoles, des cégeps et des universités ont suspendu les cours pour la journée ou déplacé des journées pédagogiques pour permettre à leurs étudiants d’aller manifester pour le climat partout au pays.

Les syndicats et les milieux communautaires se sont mobilisés, mais également de nombreux employeurs qui ont fermé leurs portes ou aménagé leurs horaires pour permettre aux membres du personnel de participer à cette grève mondiale pour le climat.

Tous voulaient participer, alors on a décidé de fermer nos deux succursales. Nos boutiques ont une vision écologique et cette journée est un autre moyen de crier haut et fort qu’il faut sauver ce qu’il reste de la planète , explique Sam Delkheir, gérant de la boutique Mega Vrac.

Ailleurs dans le monde

Chargement de l’image En Italie, la jeunesse participe à la grève mondiale contre l'inaction des gouvernements face à la dégradation du climat. Photo : AFP/Getty Images / ANDREAS SOLARO

Des centaines de milliers de manifestants ont aussi répondu à l’appel dans de nombreuses villes du monde notamment en Italie, en Russie, en Nouvelle-Zélande, en Australie ainsi qu’aux États-Unis.

Vendredi dernier, plus de 4 millions de personnes ont répondu à l’appel de Greta à faire grève pour le climat dans 170 pays où près de 6400 manifestations ont été répertoriées.

Ce mouvement des grèves du vendredi a été lancé, il y a un an à peine, par la militante suédoise de 16 ans, Greta Thunberg, qui faisait la grève des cours chaque vendredi pour manifester contre les changements climatiques.