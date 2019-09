Forte mobilisation attendue pour la grève mondiale pour le climat

Les manifs, ça fait 40 ans qu’on en fait. [Aujourd’hui] ce n’est pas une marche, c’est une grève. On est dans une dynamique où on ne se contente plus de marcher pour la planète. On voit que plein de gens sont prêts à entrer en action , lance François Geoffroy, porte-parole et cofondateur de La planète s’invite au Parlement.

À Montréal, le départ est prévu à midi au monument George-Étienne Cartier, au pied du Mont Royal. La marche se terminera près du fleuve.

Le parcours reste confidentiel jusqu’à la dernière minute pour des raisons de sécurité.

Organisé par La planète s’invite au Parlement ainsi que La Planète s’invite à l’Université, Pour le futur Mtl et Devoir environnemental collectif, l’événement pourrait rassembler jusqu'à 430 000 personnes, si l’on en croit le nombre de personnes inscrites sur les réseaux sociaux.

Les jeunes s'étaient déjà rassemblés le 20 septembre à New York pour répondre à l'appel de Greta Thunberg. Photo : Radio-Canada / Étienne Leblanc

D’autres événements auront lieu dans plus de 50 villes au Québec d’après les organisateurs, ainsi qu'ailleurs au Canada, notamment à Toronto, Québec et Victoria.

Plusieurs universités et cégeps ont par ailleurs voté pour la grève comme l’Université du Québec à Rimouski, l’Université de Sherbrooke, l’Université de Montréal ou encore le Cégep Limoilou et le Cégep de Sainte-Foy. La Commission scolaire de Montréal a quant à elle décrété une journée pédagogique. Celle de Vancouver a également voté à l'unanimité pour une motion permettant aux élèves de participer aux rassemblements sans craindre d'être « pénalisés ».

Au-delà des étudiants

Après une première mobilisation qui avait réuni 150 000 personnes à Montréal le 15 mars dernier, les organisateurs veulent que celle du 27 septembre rassemble au-delà des étudiants.

Il y aura des groupes écologistes, des syndicats, des professionnels de la santé et le milieu communautaire , assure Léonard Leclerc, attaché de presse de La planète s’invite au Parlement qui espère que la mobilisation sera historique.

Les jeunes avaient déjà participé à une première marche plus tôt cette année, à Montréal. Photo : Fournie par Emma Lim

Plusieurs entreprises ont décidé de répondre à l’appel et de fermer leurs portes pour laisser leurs employés se joindre à l’événement.

Tous voulaient participer, alors on a décidé de fermer nos deux succursales. Nos boutiques ont une vision écologique et cette journée est un autre moyen de crier haut et fort qu’il faut sauver ce qu’il reste de la planète , explique Sam Delkheir, gérant de la boutique Mega Vrac.

Benjamin Sagna, fondateur de Yulbike, une entreprise qui fabrique des vélos électriques, se joindra également au mouvement. On est dans le domaine du transport alternatif et écologique, donc c’est quelque chose qui nous tient à cœur. Nous serons fermés de 8 h à 17 h , dit-il.

Le Rose Café, le restaurant Le Kollectif, la Librairie Drawn 7 Quaterly ou encore la boulangerie Les Co’pains d’abord font partie des enseignes fermées. Il en sera de même pour certains commerces à Québec, Shawinigan, Sherbrooke ou encore Victoriaville.

Les dirigeants dans la ligne de mire

Le message que souhaitent faire passer les participants s’adresse directement aux dirigeants politiques.

Toute la classe politique doit avoir plus d’ambition. Ils doivent nous montrer qu’ils comprennent. On veut des cibles, mais on veut surtout un plan direct et des contraintes pour atteindre ces cibles-là , lance M. Leclerc.

Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace Canada demande à ce que les gouvernements s'engagent à réduire leurs émissions de GES de 50 % d'ici 2030. Photo : Radio-Canada

Même les gouvernements provinciaux et fédéraux ont reconnu l’urgence climatique. On voit déjà les impacts des changements climatiques et malheureusement, les dirigeants ne proposent pas de réponses à la hauteur et ont failli à la tâche de relever le défi climatique , déplore Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace Canada et responsable de la campagne Climat-Énergie et Arctique de l’organisme.

Lui souhaite que les gouvernements s’engagent à réduire de 50 % les gaz à effet de serre d’ici 2030.

Gare d’ailleurs aux politiciens et politiciennes qui participeront à la marche montréalaise par opportunisme électoraliste, avertissent-ils.

Si vous venez à cette marche, n’arrivez surtout pas les mains vides. Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace Canada

Nous voulons que tous les candidats arrivent avec des engagements fermes et qu’ils vont respecter après le 27 septembre. Le 27 septembre ce n’est pas une fin. Il est trop tard pour des paroles creuses. Le simple fait de venir dans la rue est un engagement , prévient François Geoffroy.

Justin Trudeau, Elizabeth May et Yves-François Blanchet ont déjà annoncé leur présence. Les conservateurs enverront l’un de leurs représentants et le chef adjoint du Nouveau Parti démocratique, Alexandre Boulerice, défilera dans les rues de Montréal tandis que Jagmeet Singh marchera pour le climat à Victoria.

La militante suédoise Greta Thunberg prend la parole lors d'une grève pour le climat devant la Maison-Blanche, à Washington, le 13 septembre 2019. Photo : Getty Images / Stringer/Sarah Silbiger

Mélissa de La Fontaine, militante convaincue, a mis une croix dans son calendrier depuis longtemps.

Quand on lui demande pourquoi elle compte se rendre au pied du Mont-Royal vendredi, elle répond : Parce que je n’ai pas l’impression que j’ai le choix. C’est un devoir. Les gouvernements et les entreprises doivent prendre leurs responsabilités pour les générations futures .

Comme la plupart des participants, elle reste optimiste et espère qu’une forte mobilisation finira par devenir un point de basculement face auquel les gouvernements n’auront d’autre choix que d’agir.

Ça commence à devenir dur d’ignorer ce qui est en train de se passer. Mélissa de La Fontaine, militante écologiste

C’est important que les gens comprennent que tout n’est pas perdu, que c’est encore possible de construire un monde plus juste et meilleur, mais on n’a plus de temps à perdre. Le seul moyen d’y parvenir c’est que les politiciens se défassent des lobbys pétroliers et gaziers , ajoute le militant de Greenpeace.

Greta fédératrice

La présence de Greta Thunberg risque par ailleurs de galvaniser la foule montréalaise.

C’est significatif qu’elle ait choisi Montréal pour manifester. C’est une reconnaissance de l’importance la mobilisation qu’il y a au Québec. C’est certain que sa présence contribue à faire en sorte que les gens vont venir participer à cette marche , dit Patrick Bonin.