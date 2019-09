Les gens d’affaires de Saguenay exigent de meilleurs tarifs d’Air Canada

Parfois, pour un voyage à l’international, la moitié du coût du billet d’avion est attribuable à la correspondance entre l’aéroport de Bagotville et la métropole.

Le directeur du développement chez STAS, André Gilbert, est l’un de ceux qui affirment que les coûts doivent baisser. L’offre doit également être améliorée selon lui.

Il faudrait avoir plus de vols et plus de choix de vols, surtout entre Montréal et Chicoutimi. Pour les autres, il n’y a pas de problème, on est capable de s’adapter.

André Gilbert, directeur du développement chez STAS