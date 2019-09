McDonald's teste les burgers à base de protéines végétales Beyond Meat

Le géant mondial de la restauration rapide a choisi le Sud-Ouest de l’Ontario pour tester ce nouveau produit dans 28 restaurants, à partir de lundi et pendant 12 semaines avant d'éventuellement étendre son offre à tous ses établissements dans le monde.

[...] Nous sommes ravis que les Canadiens soient les premiers au monde à essayer notre nouveau sandwich à base de protéines végétales, a déclaré le chef Jeff Anderson de McDonald's Canada dans un communiqué. Nous avons hâte de savoir ce qui plaira à nos clients dans ce nouveau produit. Cela nous permettra, à l’échelle mondiale, de mieux comprendre l’ajout d’un hamburger à base de protéines végétales dans nos restaurants.

McDonald's affirme que le nouveau sandwich baptisé PLT (Plante Laitue, Tomate) a été développé par et pour la compagnie et qu'il offre le goût emblématique de ses produits.

Alors que certains experts appellent les consommateurs à la prudence sur les produits fabriqués à base de protéines végétales en raison d'un manque d'informations et de données sur la question, le géant de la restauration rapide assure que ce nouveau sandwich ne contient aucun colorant, arôme ou agent de conservation artificiels.

Les produits Beyond Meat ne sont pas nouveaux sur le marché canadien. Ils sont proposés par une autre chaîne de restauration rapide, A&W, depuis juillet 2018 et sont distribués dans les supermarchés canadiens.

Cette annonce de McDonald’s intervient aussi quelques jours après que Tim Hortons a décidé de retirer de la vente les produits à base de protéines végétales de la marque californienne dans la plupart de ses cafés. La compagnie les garde au menu de ses établissements de l'Ontario et de la Colombie-Britannique en raison de la réaction positive des clients de ces provinces.

Beyond Meat a fait son entrée en bourse plus tôt cette année et est rapidement devenue l’une des sociétés avec la plus forte croissance. Elle a toutefois connu de plus mauvais jours alors que certains croient que la croissance de Beyond Meat n'est pas pérenne et que des critiques sur l’aspect nutritionnel de ses produits ont été émises.

L'annonce, jeudi, du partenariat avec McDonald's, a quand même permis à la valeur de ses actions de faire un bon de 13 % lors des échanges avant l’ouverture de la bourse.