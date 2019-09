Les championnats du monde à seulement 16 ans pour une cycliste de Gatineau

Elle sera la plus jeune membre de l'équipe canadienne à participer à une course.

Je te dirais que j'y crois pas trop encore! C'est sûr qu'au début de la saison, je n'aurais jamais pensé à ça. (...) J'ai encore un peu de doute , raconte Milette lors d'une entrevue avec Radio-Canada.

Sa sélection avec l'équipe canadienne a de quoi surprendre alors que la jeune fille participait encore aux Jeux du Québec il y a un an. Mais, une 2e position aux Championnats canadiens, en juillet, l’a mise sur le radar des dirigeants de Cyclisme Canada.

La cycliste Laury Milette Photo : Gracieuseté de Steve Au

On avait eu quelques échos après le Championnat canadien que ce serait possible. J'étais vraiment contente! J’ai travaillé fort cette saison et je pense que c’est mérité. Laury Milette, cycliste

La jeune femme pourrait difficilement dire mieux. Victime d’un carambolage dès le 2e kilomètre lors de la compétition nationale, elle était revenue dans le peloton pour finalement remporter sa médaille d’argent dans la course de 78 km.

Laury Milette lors d'une compétition Photo : Gracieuseté de Michel Guillemette

Ça donne un petit boost. Je sais que je suis capable de revenir de l'arrière s’il arrive de quoi. Mais, le but c’est vraiment de ne pas de tomber cette fois. Je vais essayer de rester dans le pack et que tout se passe bien , rigole l’athlète en parlant des Championnats du monde.

Milette affrontera les meilleurs cyclistes de son âge au monde dans un parcours d’environ 92 km. Elle a eu la chance de s’y entraîner durant la semaine. Pour elle, le principal défi sera le positionnement.

Ce sera vraiment important de rouler au début du peloton parce qu’il y a des risques qu’il éclate. C’est un beau parcours, ça va être agréable. Je veux pas me mettre trop d’attente, mais je devrai rester à l’avant ,explique Milette sur la stratégie à adopter.

La chance d'apprendre des meilleurs

Laury Milette se trouve en Angleterre depuis une semaine. Elle garde les yeux grands ouverts depuis le début de la semaine alors que les athlètes ont été pris en charge par Cyclisme Canada.

La jeune cycliste du secteur Masson-Angers a pu passer du temps avec Karol-Ann Canuel, qui est un modèle pour elle. Milette a eu cette chance, puisque c’est la copine de son entraîneur.

Karol-Ann Canuel lors des championnats du monde de cyclisme sur route 2018 Photo : Canadian Cyclist / Rob Jones

« C’est super d’être avec eux et de leur poser des questions. On en apprend un peu plus. C’est une belle opportunité d’être avec de grands cyclistes. Il faut en profiter et ne pas avoir peur », croit Milette.

Pour Laury Milette, plus qu’une expérience de vélo, cette aventure représente aussi une expérience de vie alors que c’est son premier voyage en Europe. « C’est la première fois que je pars aussi loin de ma famille, mais je crois que ça vaut la peine », dit la cycliste, convaincue.

Une belle performance lors de la course de vendredi lui permettrait de rester sur le radar de Cyclisme Canada et, qui sait, vivre encore de nombreuses compétitions internationales.

Avec les informations de Kim Vallière