La protectrice du citoyen fait état de nombreux services publics déficients

Des dizaines, sinon plus, d’enfants nés au Québec de parents au statut migratoire précaire, en attente du statut de réfugié par exemple, se voient refuser des services de santé gratuitement. Or, indique le rapport, « ces enfants résident au Québec » au sens de la loi et son « ainsi injustement privés de soins ».

Le réseau de la santé continue pourtant d’interpréter donc de façon « restrictive, voire erronée » la législation et la réglementation en vigueur.

Le fait de ne pouvoir rencontrer un médecin lorsque c’est nécessaire peut, dans bien des cas, mener à une aggravation d’un symptôme – fièvre ou autre – et entraîner des problèmes beaucoup plus importants par la suite. Les conséquences sur eux peuvent être physique et psychologiques, et nuire à leur intégration à l’école et à la communauté. Extrait du rapport du rapport annuel d’activités 2018-2019 du Protecteur du citoyen du Québec

Les cas de tourisme médicale seraient marginaux, une source d’inquiétude donc non fondée.

Risque de suicides chez les jeunes en difficulté

La sécurité des jeunes en difficulté hébergés dans des centres de réadaptation est compromise en raison de « manquements dans la gestion du risque suicidaire.

La détection s’avère inadéquate, si bien que les « intervenants devant participer à l’évaluation de ce risque ne sont pas interpellés ou le sont tardivement ».

Le cas d’un adolescent en détresse a mené à une plainte de ses parents, qui avaient confié leur fils à un tel centre. Ils avaient avisé les intervenants de leur inquiétude à la suite d’une rupture amoureuse du garçon. Aucun intervenant ne s’est enquis de son état émotif.

« En moins de 48 heures, le jeune [a] fait deux tentatives de suicide, écrit la protectrice du citoyen. C’est seulement après la seconde tentative que le personnel [a] communiqué avec l’infirmière responsable […] d’élaborer le plan de traitement approprié. »

L’absence de politique ou de procédure pour guider les intervenants serait notamment la source du risque suicidaire. Marie Rinfret note que « les fusions d’établissements [de santé] en 2015 ont entraîné une mise en commun des politiques et des procédures » et que « les ajustements qui en découlent n’ont pas nécessairement été faits ».

Soutien hasardeux pour les prestataires de l’aide de dernier recours

L’année dernière, pas moins de 40 000 prestataires de l’aide de dernier recours n’ont pas produit une déclaration de revenus, ce qui les a empêchés de toucher le crédit d’impôt à la solidarité « auquel ils avaient droit ».

Plus encore, de nombreux autres prestataires ayant des contraintes sévères à l’emploi ont été « privées de sommes qui leur sont essentielles parce qu’on leur impose des démarches trop complexes, voire impossible à satisfaire en raison de leur condition ».

Les ministères des Finances et du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale sont visés par ces manquements.

Les CHSLD ciblés

La réorganisation des services dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) « devient essentielle pour répondre aux besoins des résidents », selon la protectrice du citoyen.

Le phénomène est désormais bien documenté. Les pénuries de personnel, écrit-elle, sont à l’origine d’un manque de continuité des soins d’hygiène et d’assistance.

Mathieu Dion est correspondant parlementaire à Québec