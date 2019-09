La Commission sur l'avenir des médias d'information à Matane lundi

Ce délai s'explique entre autres parce que la Commission de l'Assemblée nationale, qui a autorité sur les travaux des commissions, n'avait pas encore autorisé les membres à se déplacer hors de l'enceinte du parlement.

Maintenant que le feu vert est donné, près d'une vingtaine de groupes ou d'individus provenant pour la plupart de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent pourront être entendus à l'occasion de ces audiences publiques.

Précisons que Radio-Canada a déjà déposé son mémoire auprès de la Commission.

Liste des intervenants dans l'ordre de leur audition : CIEU-FM (Carleton-sur-Mer)

CKMN-FM (Rimouski-Mont-Joli)

CHNC (New Carlisle)

Bleu FM (Chandler et Sainte-Anne-des-Monts)

Martin Roussy (Gaspé, ex-directeur général de Radio-Gaspésie

Table Régionale des Élus municipaux du Bas-Saint-Laurent

Télé Inter-Rives (Rivière-du-Loup et Carleton-sur-Mer)

Syndicat canadien de la fonction publique

Les Éditions Nordiques (Baie-Comeau)

Graffici (Gaspé)

Jean-Claude Leclerc (Rimouski), fondateur de l'Avantage

L'Avantage gaspésien (Matane et Sainte-Anne-des-Monts)

Guilde canadienne des médias

Le Radar (Îles-de-la-Madeleine)

La Société de communication Atikamekw-Montagnais (Wendake)

NousTV Matane

CFIM (Îles-de-la-Madeleine)

Les intervenants ont su jeudi matin que les audiences auraient lieu quatre jours plus tard, ce qui cause quelques problèmes de logistique de transport. L'hebdomadaire Le Radar des Îles-de-la-Madeleine évalue actuellement la possibilité d'envoyer un représentant sur place, mais rien n'est encore assuré.

La Commission sur l'avenir des médias d'information se déplacera aussi à Rouyn-Noranda, le 11 octobre.

Les élus membres de la Commission de la culture et de l’éducation souhaitent dresser un portrait complet de la situation des médias et établir des pistes de solutions pour ce qui est du financement des médias, de la valorisation de l’information régionale et de l’émergence de modèles numériques viables.