Un requin blanc rôde dans la baie des Chaleurs

Le mâle de 195 kilos s’est déplacé dans les dernières heures du nord-est de la Péninsule acadienne, vers l’ouest. Jeudi matin, le requin blanc se trouvait entre Belledune et Charlo.

Ce requin adolescent n’est pas le seul spécimen dans les eaux des Maritimes.

Des chercheurs ont repéré cinq grands requins blancs au large du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, depuis le 14 septembre.

Parmi les plus impressionnants, Murdoch, un mâle qui est actuellement au large de Sydney, au Cap-Breton, mesure 4,2 mètres et pèse un peu plus de 600 kilos. Unama’ki est le plus grand spécimen à 4,7 mètres.