Un candidat libéral s’excuse pour des affichettes mensongères

Le candidat libéral dans Calgary Shepard, Del Arnold, reconnaît qu’il s’est trompé en distribuant de la documentation électorale qui accusait son rival conservateur de vivre au Québec et non dans sa circonscription. Il s’en est excusé sur Twitter, mardi.

M. Arnold a présenté ses excuses au candidat conservateur Tom Kmiec, pour ce qu’il a appelé une « erreur non intentionnelle ». Il s’est cependant abstenu de s’excuser ou de s’expliquer au sujet d'un gazouillis où il accusait le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, d’être lié aux suprémacistes blancs responsables de l’attaque de Charlottesville.

Tom Kmiec dit qu’un de ses partisans l’a averti par courriel de l’existence des affichettes électorales. Il a publié une vidéo sur Twitter, lundi, pour décrier ce qu’il appelle une série de mensonges.

La documentation affirmait que le candidat conservateur, qui a été élu en 2015 à Calgary Shepard, vivait au Québec. Son nom y était aussi incorrectement écrit ( Tim au lieu de Tom ).

« C’était totalement farfelu », dit Tom Kmiec.

Il a grandi au Québec et étudié à l’Université Concordia à Montréal. Il dit cependant qu’il a déménagé en Alberta en 2005 et qu’il vit dans le quartier d’Auburn Bay, à Calgary, depuis une dizaine d’années. C’est le même quartier où vit Del Arnold, selon le site web de sa campagne.

Quand Tom Kmiec a publié sa vidéo sur Twitter, Del Arnold a répliqué dans les commentaires.

J’ai oublié [de dire] que nos recherches sur les propriétés montrent que Tom Kmiec ne détient aucune propriété en Alberta.

Tom Kmiec explique qu’il a acheté sa propriété en signant avec son nom complet, Tomasz Kmiec. Il accuse Del Arnold d’avoir été négligent dans ses recherches.

Del Arnold assure que cela ne se reproduira pas

Le candidat libéral a reconnu son erreur le lendemain et s’est excusé dans une série de gazouillis.

J’ai récemment pris connaissance que du matériel distribué par ma campagne identifiait incorrectement le lieu de résidence primaire de mon adversaire. Je m’excuse sincèrement de cette erreur non intentionnelle, et lorsque j’en ai pris connaissance, nous avons immédiatement cessé de distribuer le matériel. Ce n’était pas mon intention d’induire les électeurs de Calgary Shepard en erreur et nous allons nous assurer que cela ne se reproduise pas , a-t-il écrit.

Tom Kmiec s’est dit heureux de voir son adversaire assumer ses actes et s’excuser.

« C’est la bonne chose à faire », commente-t-il.

Un gazouillis sur Andrew Scheer supprimé en silence

Il croit cependant que Del Arnold devrait aussi s’excuser pour un gazouillis du 14 septembre dernier où il s’en prenait à Andrew Scheer.

« On sait que ça va mal quand le chef du parti, Andrew Scheer, est lié à des suprémacistes blancs et a aidé à organiser les attaques à Charlottesville », disait le message.

Del Arnold a supprimé un gazouillis dans lequel il dressait un lien entre Andrew Scheer et les suprémacistes blancs à Charlottesville. Photo : Twitter

Il se référait à une manifestation de groupes suprémacistes, incluant le Ku Klux Klan, dans la ville en Virginie en 2017. Un sympathisant néonazi a foncé dans des contre-manifestants à l'aide d'un véhicule, tuant une femme de 32 ans.

Le gazouillis a été supprimé quand CBC News a contacté Del Arnold au sujet du message.

C’est farfelu d’accuser le chef conservateur, le chef de l’opposition de Sa Majesté, de planifier quoique ce soit à Charlottesville. Ce n’est même pas dans le même pays. Ça n’a rien à voir avec nous , croit Tom Kmiec.

Un porte-parole du chef conservateur, Brock Harrison, s’est également indigné.

Ce n’est pas surprenant de voir les libéraux s’abaisser à faire des attaques fausses, ridicules et personnelles comme celles-ci, a-t-il écrit par courriel. Ils ne peuvent pas défendre les scandales et les hausses d'impôts de Justin Trudeau alors ils s’en remettent à des absurdités comme celles-ci.

Del Arnold n’a pas expliqué ce que son gazouillis signifiait.

Avec les informations d'Andrea Bellemare, CBC News