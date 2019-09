Le secteur forestier doit « être flexible et changer » dit la ministre des Affaires municipales

En s'adressant aux maires et conseillers municipaux à l’occasion du congrès de l’Union des municipalités, la ministre des Affaires municipales et du Logement Selina Robinson a reconnu les problèmes auxquels font face bon nombre de vos communautés en raison des fermetures d'usines et a dit que la province continuerait de dépendre de l'industrie forestière.

Nous devons être comme un saule : forts et résilients, mais capables de s'adapter et de changer. Selina Robinson, ministre des Affaires municipales et du Logement

Selina Robinson prend la parole à la conférence de l'Union des municipalités à Vancouver. Deux hommes se tiennent derrière elle, Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

Mme Robinson a défendu la stratégie du gouvernement en matière de foresterie, soulignant les nouvelles annonces de cette semaine concernant l'expansion de la construction à ossature de bois dans la province.

Plus tôt ce mois-ci, la province a annoncé une aide de 69 millions de dollars aux travailleurs en difficulté.

Nous changeons notre façon de vivre et de travailler. Cela signifie de nouvelles occasions pour les industries et les communautés. Selina Robinson, ministre des Affaires municipales et du Logement

Avec les informations de Justin McElroy, CBC News