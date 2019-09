Justin Trudeau participera à la grande marche pour le climat à Montréal

Après avoir laissé planer le suspense, Justin Trudeau a annoncé qu’il prendra part à la marche sur le climat de Montréal, vendredi. Yves-François Blanchet et Elizabeth May en seront également.

« J’ai hâte de marcher avec ces jeunes demain à Montréal », a-t-il affirmé jeudi à Sudbury, où il était venu promettre « des mesures plus robustes pour protéger nos terres et nos eaux ».

Avant lui, les chefs du Bloc québécois et du Parti vert avaient aussi annoncé leur participation. Le chef adjoint du Nouveau Parti démocratique, Alexandre Boulerice, défilera également dans les rues de Montréal; Jagmeet Singh sera, lui, à Victoria.

Un peu plus tôt, le chef libéral avait fait une entrée remarquée en canot sur les eaux du lac Laurentien, avant d'annoncer qu'il allait revoir les cibles de protection des aires naturelles au pays.

Fiers de leur bilan en matière de conservation des aires naturelles au pays, les libéraux comptent poursuivre sur leur lancée et se donnent l’objectif de protéger 25 % des territoires et 25 % des océans du Canada d’ici 2025.

Malgré le progrès qu’on a réalisé, on sait très bien qu’il faut en faire plus, pour notre génération et la prochaine , a-t-il déclaré.

Justin Trudeau a pagayé pendant quelques minutes sur le lac Laurentien, à Sudbury. Photo : Radio-Canada / Philippe-Vincent Foisy

Au cours de son premier mandat, le gouvernement Trudeau s’était donné comme cible d’augmenter la proportion des milieux côtiers et marins conservés à 10 % d’ici 2020 et d'assurer la conservation de 17 % des aires terrestres et les eaux intérieures.

Sous les libéraux, la superficie de zones marines et côtières protégées au pays est passée de 1 % à 14 %, ce qui représente 427 000 kilomètres carrés.

Mais il devra en faire davantage, notamment en matière de protection des océans, selon la Société pour la nature et les parcs du Canada.

En réalité, les libéraux visent plus loin que 2025, a expliqué Justin Trudeau jeudi. Ils comptent avoir protégé 30 % des terres et des océans du Canada d'ici 2030, un objectif qu'ils encourageront les autres pays du globe à atteindre, une fois au pouvoir.

On doit notamment au gouvernement Trudeau deux nouvelles aires marines protégées au Nunavut, la première aire protégée autochtone, dans les Territoires du Nord-Ouest, la plus grande zone de protection marine du Canada, située au large des côtes de Terre-Neuve, et le parc urbain national de la Rouge, en Ontario, qui sera 23 fois plus grand que Central Park une fois terminé.

Du camping pour tous les enfants

Le chef libéral a du même coup annoncé qu'il comptait offrir à chaque enfant du pays la possibilité d'apprendre les rudiments du camping avant la fin de la deuxième année du secondaire. Justin Trudeau veut ainsi élargir la portée du programme d'Initiation au camping de Parcs Canada.

En tout, ce sont 400 000 enfants qui pourront développer leurs compétences chaque année, assure le PLC.

Le parti compte aussi rendre le camping accessible à tous : 75 000 enfants issus de milieux défavorisés pourront effectuer un séjour de quatre nuits maximum, hébergement compris, dans l'un des parcs nationaux du pays, en compagnie de leur famille, a-t-il annoncé. Une bourse pouvant aller jusqu'à 2000 $ leur sera également offerte.