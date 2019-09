La distance entre les stationnements et l'entrée principale de l'Hôtel-Dieu est de 120 mètres selon les mesures prises par Radio-Canada.

L'un de ces usagers, Guy Fréchette, fréquente régulièrement le pavillon principal de l'Hôtel-Dieu. Chaque fois, il se déplace péniblement jusqu'à sa voiture, stationnée dans les espaces réservés aux personnes handicapées. L'hiver c'est encore pire, c'est plus long. Monter ça l'hiver, mais des fois il y a des spots de glace là tu sais , dit-il.

M. Fréchette n'est pas le seul à dénoncer cette situation. Moi, j'ai des problèmes de dos et de pied. C'est long. On trouve ça désagréable , soutient Luc St-Pierre, un usager du CHUS. Si on regarde, il y a une bonne côte à monter en fauteuil roulant là , ajoute Danielle Bergeron qui doit pousser le fauteuil de son mari.

Ça crée beaucoup de difficultés et on a mal à la suite de ça parce que c'est des efforts qui sont au-delà de nos capacités, mais on doit quand même surmonter ça , dénonce un autre usager, Raymond Cyr.

Le comité des usagers du CHUS-Hôpital Fleurimont et de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke a reçu de nombreuses plaintes en lien avec cet enjeu. Je vous dirais que dans les derniers mois, ce qui ressort c'est effectivement la distance , soutient le responsable du comité, Frédéric Roy.

Selon lui, la distance à parcourir est encore plus grande au CHUS-Hôpital Fleurimont. La disponibilité des débarcadères à Fleurimont est, et de loin, plus complexe qu'à l'Hôtel-Dieu. Pour l'usager qui ne sait pas trop et qui veut descendre son proche à mobilité réduite, ce n'est pas évident , ajoute-t-il.

Ces doléances, le CIUSSS de l'Estrie-CHUS les connaît et soutient travailler à les régler.