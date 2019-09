Jean Charest se souvient du passage de Jacques Chirac en Estrie

L'ancien premier ministre du Québec Jean Charest l'a côtoyé. Il se souvient notamment de la visite de Jacques Chirac dans les Cantons-de-l'Est à l'été 2003.

J'ai eu le privilège de le connaître et ça a été une amitié qui s'est développée entre nous. C'est un très beau souvenir. Il était venu en vacances chez nous à l'été 2003. Je venais d'être élu. Il était resté à l'Auberge Hatley pendant cinq semaines. Nous l'avions reçu à souper à la maison avec mon épouse Michelle et nos trois enfants. On en garde un très beau souvenir , a-t-il raconté au micro de Par ici l'info.

Cette soirée a été un moment privilégié pour la famille Charest. Il est arrivé à 18 h 30 et il est reparti vers 1 h 30 du matin. On a eu une soirée inoubliable. Les enfants s'étaient préparés et lui avaient posé des questions sur plein de sujets. Il a été très ouvert , se rappelle l'ex-député de Sherbrooke.

À la suite de ce souper, M. Chirac a offert à la fille de Jean Charest, Amélie, un poste de stagiaire au sein de son cabinet. Elle est allée travailler pour lui à l'été 2006 à l'Élysée. Il avait été formidable. Je lui avais rendu visite à Paris et lorsque je suis arrivé, c'était une réception très formelle. Il m'a présenté à ses conseillers dans l'entrée. Un premier et un deuxième et à la troisième, il m'a dit : "cette jeune dame, c'est ma conseillère personnelle, je pense que vous la connaissez, elle s'appelle Amélie". J'étais très ému.

M. Chirac a, par la suite, amené Amélie au Conseil d'Europe. À cette réunion, il n'y a que le chef d'État et un accompagnateur. Pour la France, c'était Amélie. Elle prenait des notes. Il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié : "je voulais qu'elle voie". C'est une très belle leçon .

Jacques Chirac avait 86 ans.