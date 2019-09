De nouveaux aménagements au pont couvert de Saint-Anaclet

Un sentier de trois kilomètres a été tracé cet été pour relier le pont couvert à la chute Neigette, tandis que des investissements de plus de 50 000 $ ont été réalisés près du pont pour le rendre plus accueillant pour ses visiteurs.

Le parc du secteur pont a été aménagé, donc il y a eu aménagement de bancs, de tables, d'une place pour installer une toilette éventuellement... il y a aussi des végétaux qui ont été plantés , explique la porte-parole du Comité de protection et de mise en valeur de la chute Neigette, Josée Ruest.

Le pont couvert de a été construit en 1898. Il a été remplacé et déménagé en 2017 par le ministère des Transports, puisqu'il n'était plus assez solide pour permettre aux agriculteurs d'y circuler.

Des sentiers ont également été aménagés de part et d'autre de la chute Neigette.

Cette première phase des travaux a été financée conjointement par la Caisse Desjardins de la Rivière-Neigette, la Municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard et la MRC Rimouski-Neigette.

On veut redonner la chute à la population , explique le coordonnateur du sentier national, Roger Joanette, qui siège également au comité de protection. Il y avait un problème sur le site, surtout de la chute, c'était le vandalisme , explique-t-il.

On fait le pari que plus il va y avoir de fréquentation sur le site, plus, on l'espère, ce phénomène [de vandalisme] va disparaître.

Roger Joanette, coordonnateur du sentier national, secteur Monts Notre-Dame