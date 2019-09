Le Nouveau-Brunswick perd son unique ophtalmologue pédiatrique

La Dre Érica Doucet, établie à Moncton, a envoyé une lettre aux familles pour leur annoncer sa décision. Elle explique notamment que les ressources nécessaires pour gérer un nombre croissant de cas n’existent pas à l’heure actuelle au Nouveau-Brunswick. Elle va fermer sa pratique en novembre.

Mme Doucet n’a pas voulu donner d’entrevue.

Jessica LeBlanc, résidente de Bouctouche, attend depuis un an un rendez-vous pour sa fille, Anabelle, avec la Dre Doucet. Elle a du mal à comprendre comment le Nouveau-Brunswick en est arrivé là.

Je trouve que c’est injuste, un peu niaiseux qu’on vive dans une belle province dans un beau pays. Je ne considère pas qu’on est pauvre, mais on n’a pas les ressources pour aider nos enfants? Je ne peux pas expliquer ça , déplore Mme LeBlanc, la voix nouée par l'émotion.

Anabelle, 6 ans, porte des lunettes et un pansement oculaire pour corriger un écart de vision de son œil gauche. Le temps presse, souligne sa mère.

C’est mieux que la déviation soit arrangée avant l’âge de 7 ans. Ce n’est pas impossible de l’arranger après, mais c’est beaucoup plus difficile et peut-être que ça ne se fera pas. Elle va avoir 7 ans au mois de juin et on est encore sur une liste d’attente. On n’a vraiment même pas de médecin parce qu’on attend encore , explique Mme LeBlanc.

Elle craint que sa fille se retrouve au bas de la liste d’attente d’un autre spécialiste. Elle ne sait pas à quoi s'attendre pour sa fille.

Ils nous disent qu’à Halifax ils sont seulement deux, des ophtalmologues pédiatriques, et qu’ils vont seulement prendre les cas les plus sévères du Nouveau-Brunswick. Le reste, je n’ai aucune idée de ce qui va nous arriver , affirme Jessica LeBlanc.

Melissa Berge espère avoir un nouveau rendez-vous rapidement pour sa fille, Rosalie, âgée de 4 mois. Photo : CBC/Tori Weldon

Une autre patiente, la petite Rosalie, 4 mois, n’était âgée que 8 semaines lorsqu’elle a reçu un diagnostic de nystagmus congénital. Ses yeux bougent constamment et sa perception de la profondeur est réduite, explique sa mère, Melissa Berge.

La famille attend un rendez-vous avec la Dre Doucet depuis le diagnostic. La consultation devait avoir lieu vendredi, mais elle a été annulée en raison de la fermeture à venir du bureau.

Melissa Berge dit être déçue de ne plus pouvoir obtenir des soins spécialisés localement. Elle avait entendu de bons mots au sujet de la Dre Doucet.

Il est frustrant de reprendre les démarches, ajoute-t-elle. Le spécialiste le plus près se trouve maintenant en Nouvelle-Écosse. Elle a appris qu’elle devra amener sa fille à l’hôpital pour enfants IWK, à Halifax, mais elle n’a pas encore de rendez-vous. Mme Berge craint que sa fille se trouve à la fin de la liste d’attente.

La mère de quatre enfants n’a pas hâte de conduire à Halifax. Elle prévoit d'avoir à le faire environ trois fois par année.

D’autres options pour les familles

Le Réseau de santé Vitalité ne sait pas combien de patients la Dre Doucet aidait ni combien d’autres figuraient sur la liste d’attente, mais il dit faire des efforts pour recruter quelqu’un qui peut la remplacer.

Vitalité ajoute que les patients de la Dre Doucet peuvent toujours consulter d’autres ophtalmologues au Nouveau-Brunswick même s’ils ne sont pas des pédiatres. Sinon, les familles pourront se rendre en Nouvelle-Écosse ou au Québec.

Avec les renseignements de Tori Weldon, de CBC, et de Wildinette Paul, de Radio-Canada