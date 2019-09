Le Forum de la francophonie manitobaine se réinvente pour être plus participatif

Malheureusement, on ne lira pas ce soir 22 rapports , a lancé la présidente du forum, Angela Cassie, qui est aussi vice-présidente de la Société de la francophonie manitobaine (SFM). Cette déclaration a été accueillie avec des rires et des applaudissements de la foule.

Pour sa troisième année, la SFM a décidé de changer le format du forum pour qu’il s’aligne plus exactement avec sa raison d’être : faire un bilan de la progression du Plan stratégique communautaire de la francophonie manitobaine.

Pour chacun des cinq axes stratégiques du plan, il y avait une projection d’une courte vidéo, suivie d’une brève présentation du rapport sur la progression de cet axe. Après, des groupes d’une vingtaine de personnes en ont discuté.

J’ai entendu beaucoup de discussion, j'ai vu que les gens ont participé, je pense que le ton… il y a beaucoup d’énergie dans la salle, c’est un signe que les gens ont apprécié , fait valoir Angela Cassie.

L’année passée on a basé nos rapports plutôt sur les secteurs et les institutions alors il y a avait 22 différents rapports, ils étaient lus [...] ça n’a pas permis pour le dialogue. Angela Cassie, vice-présidente, SFM

Monique Guénette est la représentante du secteur de l’éducation au conseil d'administration de la SFM. Elle était présente au forum de l’an dernier ainsi que celui de 2019.

Le format cette année je trouve que c’est plus inclusif, on permet à la communauté de donner son opinion, de vraiment être impliquée, d’avoir un mot à dire par rapport à où on s’en va! , dit-elle.

René Piché, à gauche, écoute attentivement les discussions lors du forum de la francophonie. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Pour le membre du Conseil jeunesse provincial (CJP) René Piché, qui assistait à son premier Forum de la francophonie, l’événement a permis de faire ce que fait « tout bon forum » : relever les pensées des participants.

Je suis encore un peu jeune, alors ça peut être un peu intimidant de donner notre opinion quand il y a tout plein de grandes personnalités de la communauté franco-manitobaine. Malgré ça j’ai quand même plus glissé un mot ici et là sur mes valeurs, et ce que le CJP tient à cœur , poursuit-il.

Des défis pour la francophonie

Angela Cassie note que ce nouveau format a aussi permis de considérer les défis pour les francophones au Manitoba, afin de développer des stratégies pour mieux y répondre.

Pour concrétiser les avancées du Plan stratégique communautaire, il faut développer des indices qui mesurent sa progression, dit-elle. Par exemple, le niveau de financement reçut par les organismes, pas seulement par les gouvernements, mais aussi d’autres sources [ou] quand on parle de célébrations [...] le nombre d'activités, nombre de participants , dit-elle.

Un plan d’action sera rédigé pour l’an prochain avec une première analyse quantifiée de la progression du plan stratégique.

Nouveaux membres du CA

Le forum permettait également aux organismes de chacun des huit secteurs définis dans le règlement de la SFM — culture, économie et finance, éducation, justice, milieu rural et municipalités, patrimoine, santé et services sociaux et sport — de choisir leur représentant. Les noms des personnes sélectionnées seront dévoilés le jeudi 26 septembre, et confirmés lors de l’assemblée générale annuelle de la SFM qui marquera aussi leur entrée en fonction.

L’assemblée générale annuelle de la SFM se déroulera le 17 octobre.