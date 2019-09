BC Ferries déploie une 1re flotte de traversiers hybrides

Six nouveaux traversiers de BC Ferries utiliseront du diesel pour produire de l’électricité qui sera emmagasinée dans des batteries à bord.

La mise en service de deux premiers navires est prévue pour 2020. Ils effectueront les trajets entre Powell River et Texada Island, et de Port McNeill vers Alert Bay et Malcolm Island.

Les 4 navires restants seront déployés pour 2022. Ils feront deux trajets, soit celui entre Campbell River et Quadra Island et celui entre Nanaimo et Gabriola Island.

Selon Mark Collins, PDG de BC Ferries, cette flotte hybride s’inscrit dans un plan à long terme d’acquisition de traversiers alimentés à l’électricité, dont certains pourraient être utilisés pour les trajets plus longs, notamment entre l’île de Vancouver et le Grand Vancouver.

Il ajoute que BC Ferries collabore avec BC Hydro afin de déterminer les meilleures pratiques pour installer de l’équipement de recharge dans les terminaux.

Il rappelle que la société de transport a investi près de 500 millions de dollars en technologies à faibles émissions de carbone au cours des 5 dernières années.

Avec des informations tirées d'une entrevue à l'émission On the Island