Manque d'espace en néonatalogie dénoncé au CHUS

Dans le cadre d’une rencontre avec le pdg Stéphane Tremblay, organisé par le comité des usagers du CHUS, ils ont exprimé leur préoccupation par rapport aux délais qui s’allongent avant la création du nouveau Centre mère-enfant.

Vincent Jubinville, le père d’un bébé né prématurément en 2016, ne garde pas un très bon souvenir des moments passés à l’unité avec son fils.

« Honnêtement en tant que parents, on était les deux au chevet et on se sentait quasiment de trop entourés de toutes les machines », raconte-t-il.

Selon lui, du travail doit être fait au sein de l’unité pour apporter un peu d’intimité aux familles qui vivent des moments difficiles.

Il peut y avoir une famille qui est super contente de prendre son enfant pour la première fois et, juste à côté, il y a un décès qui se produit. Vincent Jubinville, père d'un enfant né prématurément

Vincent Jubinville a exprimé au pdg sa déception quant au report du projet du Centre mère-enfant qui répondrait à un besoin urgent.

La médecin Valérie Bertelle croit, elle aussi, que la situation actuelle est intenable dans l’unité où elle travaille.

C’est difficile d’entendre qu’on ne peut rien changer en attendant. Nous on aimerait une autre réponse, évidemment , souligne la médecin.

Des améliorations à venir pour rendre l’espace « acceptable »

Le pdg du CIUSS de l’Estrie-CHUS affirme qu’il n’est pas possible d’offrir à court terme un espace idéal pour l’unité de néonatalogie, comme le proposera le Centre mère-enfant lorsqu’il sera construit.

C’est vraiment important que le projet qu’on va avoir réponde au besoin parce qu’on va vivre avec pendant 40 ans, rappelle Stéphane Tremblay. Je peux comprendre que le délai d’un an ou deux ans est significatif pour les cliniciens, les parents et les usagers, mais quand on dépense des centaines de millions de dollars comme société pour quelque chose qui n’arrive pas à remplir les besoins, on a aussi une responsabilité.

Stéphane Tremblay s’est néanmoins montré sensible au besoin d’intimité et de confidentialité demandé par les familles. Il indique que des solutions d’aménagement de l’espace seront envisagées à court terme pour faire le meilleur usage possible de l’espace actuel.