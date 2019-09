La Première Nation crie d'Enoch célèbre l’ouverture de sa nouvelle école

C’est une journée très spéciale , lance le chef cri d'Enoch, Billy Morin, présent lors de la cérémonie d’ouverture.

L’homme dont le fils vient d’entamer sa scolarité à l'École Maskêkosak Kiskinomâtowikamik affirme que celle-ci permettra aux enfants de renouer avec leur héritage et leur identité crie.

C’est sa première année d’école. Il apprend le cri, le tambour. Il fait des choses que je n’ai jamais eu l’opportunité de faire à l’école , explique-t-il.

Les enfants sont très chanceux de vivre cette renaissance de notre langue et de notre culture. Ils ont une identité maintenant. Billy Morin, chef cri d'Enoch

Mettre en valeur la culture crie

L'école accueille 390 élèves dans des salles de classe modernes. Photo : Radio-Canada

L’école qui a coûté 24 millions de dollars ouvre ses portes deux ans après que la Première Nation et le gouvernement fédéral eurent commencé à travailler sur le projet.

Elle pourra accueillir jusqu’à 420 élèves de la maternelle jusqu’à la 12e année et mettra la culture de la Nation crie au coeur de son curriculum.

L’école offre entre autres des cours de langue crie et un programme d’apprentissage en extérieur.

Nous avons un programme éducatif axé sur la terre. [...] Encore hier nos étudiants plumaient des oies , explique Darcella Kasokeo, directrice exécutive de l’éducation pour la Nation crie d'Enoch.

Ces arbres que vous voyez dehors sont nos salles de classe. Il ne s’agit pas seulement de mathématiques et de science. Il s’agit de raviver nos traditions , ajoute Billy Morin.

Une école déjà très appréciée

Ouverte depuis le 3 septembre dernier, l’école a déjà beaucoup de succès auprès la communauté.

De nombreux élèves de la réserve qui fréquentent des écoles d’Edmonton espèrent maintenant avoir la chance d’étudier à l'École Maskêkosak Kiskinomâtowikamik.

Nous avons présentement 390 élèves, mais maintenant plusieurs veulent revenir ici , se réjouit Billy Morin.

L'école comprend une salle culturelle installée à l’intérieur d’un tipi de verre de 40 pieds de haut. Photo : Radio-Canada

Selon lui, la nouvelle école de 5574 mètres carrés qui comprend une salle culturelle installée à l’intérieur d’un tipi de verre de 12 mètres est beaucoup plus belle et moderne que l’ancienne qui était faite de blocs de parpaings et dont les installations étaient désuètes.

Il y a du cri partout : sur les murs, dans les classes, dans le curriculum; des imprimantes 3D, des tableaux intelligents de pointe dans toutes les classes. Billy Morin, chef cri d'Enoch

Un pont entre la nation cri Enoch et le Canada

Le chef cri d'Enoch Billy Morin croit que l’École Maskêkosak Kiskinomâtowikamik permettra de connecter le gouvernement et les Canadiens à la Nation crie d'Enoch.

Cette nouvelle école est symbolique de l’esprit du traité six signé il y a 142 ans. [...] Combiner nos efforts pour mettre sur pied un projet pour nos jeunes, afin qu’ils puissent aller de l’avant en tant que partenaires sur ce territoire et cette terre , explique Billy Morin. Cette école est maintenant le centre de notre nation et le coeur de notre ville .

À lire aussi : Ottawa veut mieux financer l'éducation des Premières Nations

Avec les informations de Travis McEwan