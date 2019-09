Trois chefs en campagne dans le Grand Vancouver mercredi

Justin Trudeau à la rescousse des sinistrés

Le chef libéral Justin Trudeau s’est rendu à Delta pour annoncer un prêt sans intérêt de 40 000 $ pour les propriétaires qui souhaitent rénover leur maison et la rendre plus verte. Le Parti libéral va octroyer ce financement pour 1,5 million de maisons au pays.

Il souhaite également encourager les Canadiens à acheter des maisons neuves « certifiées zéro-émission » en offrant une subvention allant jusqu’à 5 000 $.

Il a répété vouloir soutenir les familles qui doivent faire des choix difficiles à la suite d’inondations survenues dans l’est du pays.

« Désormais, les gens pourront remplacer les fenêtres mal isolées ou leur vieille chaudière, et pas seulement pour rendre leur demeure plus confortable ni pour baisser leur facture mensuelle [d’électricité], mais aussi pour s’assurer que notre environnement est sain », a indiqué le chef du Parti libéral.

Afin de répondre à la demande que pourraient générer de telles promesses, un gouvernement libéral au pouvoir investirait 100 millions de dollars dans le perfectionnement des compétences des travailleurs qualifiés pour réaliser les rénovations vertes et construire les maisons à « zéro-émission ».

Le Plan de Jagmeet Singh

Le Nouveau Parti démocratique (NDP) a ciblé le logement. Si son parti prend le pouvoir, Jagmeet Singh compte contrer le blanchiment d’argent en créant une unité de la Gendarmerie royale du Canada dédiée à cette question.

« Nous savons que le blanchiment d’argent draine 7 milliards de dollars en Colombie-Britannique [...] et qu’il contribue à la hausse du coût du logement », a-t-il déclaré en conférence de presse mercredi matin.

Dans ce qu’il appelle le Plan du NPD pour la Colombie-Britannique, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a précisé que cette unité policière coûterait 20 millions de dollars par année, un montant dont la moitié serait consacrée à la province.

Cette promesse serait accompagnée de l’instauration d’un registre national pour mieux traquer les spéculateurs fonciers.

Jagmeet Singh a aussi promis la mise en place d’une taxe nationale de 15 % pour les investisseurs étrangers dans le secteur de l’immobilier. Cette taxe s’ajouterait à celle de 20 % qui s’appliquent dans certaines régions de la Colombie-Britannique.

Maxime Bernier parle économie

Pour sa part, Maxime Bernier, le chef du Parti populaire du Canada, a rencontré des gens d’affaires à la Chambre de commerce de Surrey mercredi matin.

Le chef affirme que l’auditoire a posé des questions liées à l’imposition des entreprises et à l’immigration.

Lorsqu’il a été interrogé sur l’enjeu majeur qui, selon lui, touche les Britanno-colombiens, il a répondu que « le parti a les solutions pour rendre la vie plus abordable aux gens de la Colombie-Britannique ». Il a entre autres mentionné une baisse d'impôts, l’abolition des « cartels dans le lait, le poulet et les oeufs » et la mise en place de politiques pour assurer plus de compétition dans certains secteurs de l'économie comme les télécommunications.