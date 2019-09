Environnement : qu'en pensent les candidats dans Abitibi-Témiscamingue?

Le sujet de la protection de l'environnement s'invite en force dans la campagne électorale cette semaine, avec la grève pour le climat qui se tiendra aux quatre coins du pays et en Abitibi-Témiscamingue vendredi.

Les candidats des principaux partis dans la circonscription Abitibi-Témiscamingue seront de la marche pour le climat vendredi, une preuve de plus que le message des électeurs a été entendu : l'environnement est au coeur de leurs préoccupations.

À Rouyn-Noranda tout comme partout à travers le Québec, des gens vont se mobiliser le 27 septembre pour lancer le message qu'il faut agir pour diminuer l'effet des changements climatiques. Photo : Publication de l'évènement la Planète en grève en Abitibi-Témiscamingue

À commencer par le Parti libéral du Canada, qui a présenté cette semaine un engagement de rendre le pays carboneutre d'ici 2050, comme le résume Claude Thibault.

On s'engage comme le 66e pays signataire auprès des Nations Unies que toutes les actions de notre gouvernement vont devenir carboneutres , précise-t-elle.

Le Nouveau Parti démocratique a bien l'intention de miser sur l'enjeu environnemental. Le candidat Alain Guimond admet qu'il faudra prendre des décisions difficiles pour que le Canada s'affranchisse de l'économie du pétrole. Il faut reconnaître l'urgence climatique , dit-il.

Dans ses engagements locaux, il amène la question de la protection des cours d'eau. Il veut rétablir la Loi sur la protection des eaux navigables.

On est encore en danger dans nos 20 000 lacs et nos 4000 km de rivières canotables. Aujourd'hui, tout ce qu'il y a de protégé, c'est le lac Témiscamingue et une partie de la rivière des Outaouais, c'est complètement un non-sens et c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on rétablisse.

Le NPD compte aussi conserver la taxe sur le carbone mise en place par les libéraux.

Une position aux antipodes de celle des conservateurs. Le candidat Mario Provencher juge qu'il est «ridicule» que les entreprises paient une taxe pour conserver le droit de polluer. Il juge que ces montants devraient plutôt être investis dans la recherche de nouvelles technologies plus vertes.

Mario Provencher est candidat du Parti conservateur dans Abitibi-Témiscamingue. Photo : gracieuseté Parti conservateur

On va viser plus au niveau des technologies vertes, au niveau des investissements en recherche et développement, les entreprises vont devoir s'impliquer financièrement à trouver de nouvelles façons pour faire en sorte de diminuer les gaz à effet de serre , fait-il valoir.

La taxe carbone n'est pas la seule mesure des libéraux de Justin Trudeau critiquée par l'opposition. Le Bloc Québécois lui reproche aussi d'avoir investi plus de 4 milliards de dollars dans l'achat du pipeline Transmountain.

Ces quatre milliards là, de pouvoir les investir dans la construction de technologies vertes. Évidemment, ici on a l'hydroélectricité, mais tout ce qui est la voiture du futur, au niveau des transports et autres. Beaucoup d'investissements qui sont à faire, encourager les PME, avec un 4 milliards de dollars, on pourrait faire une révolution verte, ce qu'on ne fait pas en misant sur les combustibles fossiles , affirme le bloquiste Sébastien Lemire.

La candidate libérale Claude Thibault répond aux critiques en vantant la rigueur des études environnementales entourant le projet de Transmountain.

Claude Thibault, candidate libérale dans Abitibi-Témiscamingue lors d'une conférence de presse à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Une expérience qui pourra servir dans l'évaluation du projet de Gazoduq de construire un pipeline de gaz naturel de 750 kilomètres entre l'Ontario et le Saguenay, croit-elle.

C'est de voir l'impact du début de la chaîne, jusqu'à l'effet sur les mammifères aquatiques qu'il va y avoir au Lac-Saint-Jean et à ce titre, c'est clair qu'on va considérer les communautés autochtones, les municipalités, les discussions avec le provincial, la population en général. Également les effets sur le climat avec une rigueur scientifique, qu'on connaît au Parti libéral.

Le Bloc québécois et le NPD sont plus méfiants : ils ne sont pas convaincus par les arguments de Gazoduq et craignent de voir une augmentation des gaz à effet de serre si le projet va de l'avant.

Le Parti vert, lui, est carrément contre le projet, comme le précise la candidate Aline Bégin. Toute forme de pipeline qui passerait dans la région, c'est sûr que ça annulerait tous les efforts de réduction de gaz à effet de serre depuis 10 ans , soutient-elle.

Le candidat conservateur Mario Provencher, de son côté, croit que c'est à Québec de prendre une décision sur le projet de Gazoduq.