La galère des expatriés canadiens pour voter depuis l'étranger

Moi qui suis en France depuis 2006, je n’ai pas exercé ce droit de vote depuis près de quinze ans , explique Benjamin Berthiaume. Cet entrepreneur québécois installé à Paris est enthousiaste à l’idée de pouvoir accomplir son devoir citoyen cette année.

Avant décembre 2018, seuls les Canadiens expatriés depuis cinq ans ou moins pouvaient prétendre à voter depuis l’étranger.

En date du 22 septembre, ils étaient près de 32 000 Canadiens, comme lui, à s’être inscrits sur la liste électorale internationale en vue du scrutin fédéral d’octobre prochain. C’est plus du double que lors des élections de 2015, et plus du triple que lors des élections de 2011.

Bulletin spécial

Pour chaque électeur inscrit à l’étranger, la circonscription dans laquelle il vote est celle de sa dernière adresse de résidence au Canada, précise Nathalie de Montigny, porte-parole d’Élections Canada.

Pour se doter de ce droit de vote, il faut s’inscrire en ligne ou par la poste sur la liste électorale internationale d’Élections Canada. L’agence fédérale valide ensuite l'admissibilité de l’électeur, notamment sa citoyenneté, et le cas échéant, envoie la trousse d’information de vote à l’électeur à l’adresse précisée lors de l’inscription. La trousse contient un bulletin de vote vierge où l'électeur doit directement inscrire le nom du candidat de sa circonscription pour lequel il souhaite voter.

C’est ce qu’on appelle voter par bulletin spécial , explique Mme de Montigny. Sur le bulletin de vote, l’électeur doit ensuite inscrire le nom du candidat de son choix de sa circonscription, et l’envoyer dans une enveloppe, elle-même insérée dans une autre enveloppe.

Cette dernière doit être reçue à Ottawa au plus tard le mardi 15 octobre à 18 h.

Apporter une autre voix

Pour le parisien d’adoption, qui s’apprête à ouvrir un bistrot québécois dans la capitale française, ce droit de vote aux expatriés est aussi une façon de reconnaître leur lien avec le Canada et leur contribution en tant que représentant de la culture canadienne à travers le monde.

Benjamin Berthiaume est expatrié en France. Photo : Courtoisie / Benjamin Berthiaume

Selon lui, il s'agit aussi de donner une voix aux Canadiens qui peuvent apporter une autre vision de la politique canadienne. Le fait d’être à l’extérieur du pays nous permet d’avoir un point de vue qui est atypique et qui est selon moi important pour la démocratie canadienne , estime-t-il.

C’est pas parce qu’on est à l’extérieur du pays qu’on n’a pas une vision de ce qui se passe chez nous. Benjamin Berthiaume, expatrié à Paris

Pour Francis Therrien, qui fait ses études à Oslo, en Norvège, depuis janvier 2018, cet élargissement du vote à tous les expatriés pose cependant la question de l’enjeu local avec l’actuel mode de scrutin.

Particulièrement dans un système où on vote dans chaque circonscription, il y a une localité du vote qui est importante et si tu es parti depuis longtemps, les enjeux locaux te touchent vraiment moins. Francis Therrien, expatrié à Oslo

Francis Therrien fait ses études à Oslo, en Norvège, depuis janvier 2018. Photo : courtoisie / Francis Therrien

Un processus archaïque

Le processus électoral, qui n'est possible que par voie postale pour les expatriés, n’est pas du goût de tout le monde.

Pascal Dumont, lui, vit à Moscou, en Russie, où le système postal peut s’avérer très lent. Il déplore que le vote ne soit pas possible dans les consulats et les ambassades. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas utilisé, même si le coût est élevé , estime-t-il.

Je crois qu’il n’y a pas de coût à l’exercice de la démocratie une fois aux quatre ans. Pascal Dumont, expatrié à Moscou

Le Yémen c’est un pays en guerre et il n’y a pas de système fonctionnel par la poste , explique pour sa part Marie-Josée Hamel, qui vit au Yémen depuis 2018. Pour elle, la réception même de son bulletin est compromise, même si elle a lancé le processus pour l’obtenir.

Et même la solution au consulat ou à l’ambassade ne serait pas possible pour elle qui vit dans un pays où le Canada a rappelé ses représentants diplomatiques. Un processus en ligne aurait été sa meilleure chance, raconte-t-elle.

Même dans les régions moins éloignées, les délais sont parfois longs. Récemment arrivée à Bruxelles, en Belgique, Stéfanie Tougas n’a pas encore reçu sa trousse permettant de voter, un mois après avoir lancé la procédure pour s’inscrire sur la liste électorale internationale.

Dès que je reçois mon matériel, je le renvoie immédiatement , dit-elle, quitte à ne pas avoir toute l’information et ne pas pouvoir assister à l’intégralité de la campagne .

Stéfanie Tougas vit à Bruxelles, mais elle n'a toujours pas reçu sa trousse d'électeur pour pouvoir voter. Photo : courtoisie / Stéphanie Tougas

Et même envoyé à temps, Élections Canada n’accuse pas réception de ces bulletins, il est donc impossible de savoir s’il a bien été reçu et si le vote a été pris en compte.

C’est un peu une bouteille à la mer. Francis Therrien, expatrié à Oslo