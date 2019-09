Le côut d'un trajet en taxi augmente à Iqaluit

À Iqaluit, se déplacer en taxi coûtera 1 $ de plus, après une décision du conseil municipal d’augmenter ce taux fixe qui reste inchangé depuis 2014.

La course passe de 7 à 8 $ par personne, mais ce tarif unique permet toujours aux voyageurs de se rendre n’importe où en ville dans ce qui est le seul moyen de transport public.

Le prix fixe de 5 $ pour les aînés reste inchangé.

Les élus citent la hausse du taux d’inflation et le fait que la plus importante société de taxi, Cariboo Tuktu Cabs, a amélioré son service ainsi que la sécurité de ses passagers en équipant ses voitures de caméras et de dispositifs de localisation de ses véhicules.

Elle a également créé une nouvelle application.

Les plus démunis

Les conseillers Joanasie Akumalik et Noah Papatsie ont voté contre la mesure, car elle pénalise, selon eux, les plus démunis, qui ont tendance à circuler en taxi.

Sans oublier, affirme Mme Akumalik, que les chauffeurs de taxi prennent plusieurs passagers à la fois, qu’il faut parfois attendre longtemps pour obtenir une voiture et que certains chauffeurs sont impolis.

Les tarifs entrent en vigueur dans deux semaines environ.