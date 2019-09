Où iront les sans-abris de « Tent City »?

Mercredi, la Ville de Moncton a accordé un dernier bref sursis aux personnes qui se trouvaient toujours dans le campement de fortune de la rue Albert. Elle leur a donné jusqu’à jeudi pour quitter les lieux.

Isabelle LeBlanc, directrice des communications à la Ville de Moncton. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Il y a 12 personnes en ce moment. Il y en a qui vont aller vers les refuges, il y en a qui vont aller chez des amis et de la famille, et il y en a qui retournent dans leur communauté d'origine. Et pour les autres ils sont encore en transition pour déterminer où ils vont se rendre à partir de demain [jeudi] , a expliqué Isabelle LeBlanc, directrice des communications de la Ville de Moncton.

Ça va bien. Les gens passent à travers de leurs choses, voir ce qu'ils vont garder, ce qu'ils vont laisser en arrière , disait-elle mercredi.

Le campement de fortune de la rue Albert, à Moncton, le 25 septembre 2019. Photo : Radio-Canada

Le campement rassemblait une quarantaine de personnes cet été. La tempête Dorian, le 7 septembre, en a fait fuir plusieurs.

« Tent City » coûte jusqu'à 35 000 $ par mois à la Ville de Moncton, qui a engagé des agents de sécurité.

Il reste maintenant à savoir où tous ces gens iront cet hiver. Quatre personnes n’auraient pas encore trouvé de logis pour la nuit de jeudi à vendredi, selon Trevor Goodwin, directeur des services d'aide communautaire du YMCA à Moncton.

Trevor Goodwin, directeur des services d'aide communautaire du YMCA de Moncton. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

La tâche des organismes communautaires ne sera pas nécessairement simple. Il y a davantage de gens qui se présentent , annonce Cal Maskery, le directeur du refuge Harvest House, un établissement déjà surpeuplé.

À l’approche imminente du démantèlement du camp de la rue Albert, la demande a en effet bondi, indique l’organisme.

À la Maison Nazareth, un autre refuge, il ne restait que deux lits inoccupés.

Cet édifice du 75, rue Albert à Moncton doit devenir le nouveau refuge de la Maison Nazareth. Photo : Radio-Canada / Shane Magee

La variable inconnue demeure le futur refuge de la Maison Nazareth au 75, rue Albert. L’ouverture de ce nouvel établissement, qui était prévue pour le 1er août, a été reportée à une date ultérieure.

L'administration maintient l'objectif d'ouvrir les portes avant les premières neiges.

Cette année, la Ville de Moncton ne compte pas ouvrir à nouveau un refuge d'urgence.

En attendant, d’autres campements temporaires, plus petits, apparaissent à leur tour dans les bosquets.

D’après le reportage de Jean-Philippe Hughes