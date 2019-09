Désaccords avec la DSFM sur la marche pour le climat

Les raisons invoquées par l’administration scolaire dans un communiqué publié lundi sont rejetées par des parents et des jeunes mobilisés qui auraient souhaité que la DSFM appuie le mouvement.

Ariane Freynet-Gagné est une jeune activiste pour le climat. Elle est également une ancienne élève de la DSFM. Pour elle, les arguments avancés pour expliquer la décision ne sont pas valables. Quand la Division scolaire se préoccupe de la sécurité du rassemblement pour ses élèves, elle réplique qu’aucun incident n’est survenu durant les autres marches auxquelles elle a pris part.

Il y a eu zéro problème. Ce sont des manifestations pacifiques. Si, à Montréal, ils sont capables de libérer 114 000 étudiants, je ne vois pas pourquoi il devrait y avoir un problème de sécurité. Je dirais même que les changements climatiques, ça pose un risque pour notre sécurité , précise Ariane Freynet-Gagné.

Ariane Freynet-Gagné est déçue par la décision de la DSFM. Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

L’étudiante, dans la jeune vingtaine, refuse complètement l’argument de la connotation politique. À mon avis, ce qu’on fait en ce moment, ça a rapport avec le fait de se mobiliser et d’agir pour quelque chose qui a été prouvé par la science. Il n’y a rien de politique, soutient-elle. L’école devrait appuyer n’importe quelle initiative étudiante. Je ne sais pas combien de fois j’ai entendu des jeunes dire : "On ne veut pas juste être en salle de classe et apprendre au sujet du changement social, on veut être le changement."

Selon elle, le fait de descendre dans la rue est beaucoup plus puissant que de rester en salle de classe. Marcher dans les rues, se pointer devant le Parlement, faire un discours, c’est évidemment plus marquant que d’être assis en salle de classe et parler d’environnement. Le point de ce mouvement, c’est que les jeunes se mobilisent. Je suis franchement déçue, ajoute l’étudiante.

Des parents d’élèves de la DSFM ont aussi manifesté leur déception. C’est le cas de Stéphanie Légaré, mère de trois enfants, dont un garçon de 12 ans et une fille de 15 ans. Ce qui me dérange, c’est le fait que ça n’a pas été encouragé de participer à la marche. Dans d’autres divisions scolaires, on organise des autobus, il y a des professeurs qui se sont organisés avec leurs élèves, des parents qui seront volontaires pour accompagner les élèves, pour diminuer les risques de danger , dit-elle.

Cette mère de famille craint que les jeunes de la DSFM manquent une occasion de participer à un évènement unique, de prendre conscience qu’ils doivent se battre pour les futures générations et que leur mobilisation peut influencer les politiciens. Ç’aurait été bien que la DSFM fasse ce geste avant-gardiste et invite les élèves à participer à la marche , souligne Stéphanie Légaré, qui connaît d’autres parents qui sont de cet avis.

Dans son communiqué, la DSFM mentionne que la décision finale de laisser participer ou non les jeunes à la mobilisation revient à chaque parent. L’engagement citoyen des élèves devra toutefois être motivé sur le plan scolaire comme une absence. Stéphanie Légaré entend de son côté permettre à ses enfants de prendre part à la mobilisation.