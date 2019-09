La Saskatchewan demande l’aide des chasseurs pour contrer la maladie débilitante chronique

La province souhaite tester les carcasses de cerfs-mulets, de cerfs de Virginie, d'orignaux, de wapitis et de caribous à la recherche de signes de cette maladie infectieuse animale, incurable et mortelle.

Il est essentiel de comprendre comment cette maladie se propage pour évaluer les impacts potentiels sur la population et pour élaborer des plans de gestion de la maladie , a déclaré le ministre de l'Environnement, Dustin Duncan, dans un communiqué publié mardi.

Qu'est-ce que la maladie débilitante chronique des cervidés?

La maladie débilitante chronique est une encéphalopathie spongiforme transmissible. Elle fait partie de la même famille que l’encéphalopathie spongiforme bovine, mieux connue sous le nom de maladie de la vache folle, et la tremblante du mouton.

C’est une maladie dégénérative du système nerveux qui peut toucher toutes les espèces de cervidés. Elle évolue lentement et, à terme, l’animal s’isole, salive beaucoup, a de la difficulté à s’alimenter et à se déplacer. Il perd l’équilibre, maigrit. Les animaux atteints meurent en général en moins de deux ans. Ils meurent d’ailleurs souvent d’autres causes auxquelles la maladie les rend plus vulnérables : prédation, infections, collisions avec des véhicules, etc.