Santé Canada élargit son rappel de médicaments contenant de la ranitidine

Santé Canada procède à l'élargissement de son rappel de médicaments contenant de la ranitidine au pays. Cette substance est entre autres présente dans les médicaments utilisés pour réduire l'acidité gastrique et prévenir les brûlements d'estomac.

L’agence fédérale avait annoncé le 18 septembre dernier l’interruption de la distribution du Zantac et le rappel par Sandoz Canada de ses médicaments oraux sur ordonnance contenant de la ranitidine.

Aujourd’hui, elle étend son rappel à quatre entreprises : Apotex Inc., Pro Doc Limitée, Sanis Health Inc. et Sivem Pharmaceuticals ULC.

Ces pharmaceutiques vont donc retirer les lots présentement sur le marché, car il se pourrait qu'ils aient été fabriqués à partir d'un ingrédient pharmaceutique actif contenant une impureté, la N-nitrosodiméthylamine (NDMA) , indique Santé Canada dans un communiqué.

L’organisme explique que la NDMA est classée parmi les agents cancérogènes possibles pour l'humain, ce qui veut dire qu'une exposition à long terme à des concentrations dépassant celles jugées sûres pourrait accroître le risque de cancer .

L’agence dit continuer de recueillir des renseignements au sujet de la ranitidine et d'en « faire l'échange avec d'autres organismes de réglementation ». Des enquêtes ont d’ailleurs été lancées en Europe et aux États-Unis.