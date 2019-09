Des Canadiens originaires d'Afrique s'apprêtent à aller aux urnes

Venus du Congo, du Maroc et du Rwanda, trois Canadiens habitant à Yellowknife comptent exercer leur devoir de citoyen les 1er et 21 octobre, car ils veulent un changement qui améliorerait la vie des Ténois et celle des immigrants en particulier.

De l’Est à l’Ouest

Il s’appelle Isidore Guy Makaya. Il est originaire de la République du Congo, un pays qu’il a quitté en 1992 pour l’Europe avant de s’installer à Montréal en 2005. Attiré par le Nord [canadien], et particulièrement les pôles , c’est presque naturellement qu’Isidore est devenu un habitant de Yellowknife en juillet 2016, où il coordonne le service Immigration au sein de la Fédération Franco-Ténoise.

Isidore Guy Makaya se dit moins enthousiaste par rapport aux élections fédérales, car les Ténois n’éliront qu’un seul député, dès lors, il doute du poids que ce dernier aura à Ottawa et par ricochet pour eux. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Je considère le Québec comme une ancienne blonde, c’est-à-dire quand on a envie de vivre la sécurité, la vieillesse, on sait qu’on se connaît déjà, profondément, on sait qu’on veut y rester. Mais quand on a envie de vivre de nouvelles expériences, on doit aller ailleurs. Isidore Guy Makaya

Elle s’appelle Bouchra Ellaham. Elle est née au Maroc, a vécu au Portugal et depuis 30 ans, sa maison est le Canada. Après avoir posé ses valises à Montréal, à Edmonton, Bouchra a élu domicile à Yellowknife il y a quatre ans. La Marocaine d’origine dit beaucoup aimer sa nouvelle ville où elle offre des services de traiteur.

Bouchra Ellaham voit les élections fédérales comme l'occasion « de sanctionner » le gouvernement qui fait traîner le dossier de son mari qu'elle a parrainé il y a plusieurs années. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

J’ai envie de faire plein de choses ici à Yellowknife par rapport à d’autres places où j’ai été. Bouchra Ellaham

Elle se nomme Angélique Ruzindana Umunyana. Elle a vu le jour au Rwanda. Angélique a foulé le sol canadien pour la première fois en 1989 pour ses études universitaires au Québec. Elle est retournée dans son pays des mille collines après son cursus, mais le Canada l’a accueillie ensuite avec son mari et ses deux garçons en 1996. Le travail et l’envie d’élever des enfants bilingues l’ont menée en Alberta, mais c’est à Yellowknife qu’elle construit son foyer, tissé des liens communautaires forts depuis 14 ans maintenant.

Angélique Ruzindana Umunyana a changé son regard par rapport aux élections. Elle s’investit davantage, en scrutant les plateformes des candidats, pour que son choix soit éclairé. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

On n’était pas vraiment beaucoup [d’Africains], mais la communauté a grandi. Moi-même, je n’en reviens pas. Angélique Ruzindana Umunyana

Identité africaine, enjeux canadiens

Mardi, les habitants des Territoires du Nord-Ouest éliront leurs députés à l’Assemblée législative, soit une élection à laquelle ces néo-Canadiens tiennent à participer.

Angélique a vécu les différentes élections en long et en large au pays et que celles-ci l’intéressent davantage que les années précédentes, confie-t-elle. Pour cette mère de famille, les T.N.-O. traversent une période charnière, celle du changement, économique notamment avec la fermeture des mines qui est à l’horizon. Elle croit que leurs choix vont compter et seront importants .

Isidore Guy Makaya discute avec Angélique Ruzindana Umunyana des enjeux électoraux de la communauté africaine de Yellowknife. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Que l’on soit immigrant ou pas, on a les mêmes difficultés. Angélique Ruzindana Umunyana

Peu importe les années passées aux T.N.-O., leur statut et profession, tous les trois soulignent les mêmes préoccupations : l’accès à un logement abordable, le coût de la vie ou encore les services de garde pour les jeunes familles. Et chacun arrive à ce constat : les immigrants ressentent le plus le poids du coût de la vie.

Les gens qui sont ici ont leur famille soit au pays soit ailleurs [au Canada]. Ce qui fait qu’il va falloir envoyer de l’argent à cette famille-là. Qu’est-ce qui reste? Pas grand-chose. Bouchra Ellaham

Bouchra Ellaham espère que le vent du changement soufflera dans l'Assemblée législative à Yellowknife qui a aussi eu recours à ses services de traiteur. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Le français, un enjeu de taille pour les immigrants

En raison de sa situation, Bouchra Ellaham se montre pessimiste et affirme ne pas s’attendre à grand-chose de ces élections. Ayant un frère à Yellowknife qui souffre d’une maladie auto-immune, la Marocaine d’origine aimerait cependant que les soins de santé soient davantage offerts en français.

[Mon frère] n’arrête pas de courir entre ici et Edmonton. (...) La seule chose qu’ils peuvent faire, c’est peut-être avoir du monde un peu plus francophone ici qui est supposé aider dans ces situations-là. Bouchra Ellaham

Au-delà de la langue, les services de soins de santé en général font défaut, avance Angélique qui a laissé son mari se rendre seul en Alberta pour une opération d’un jour. Néanmoins, elle demeure optimiste que la situation s’améliore, car différents candidats ont à cœur la santé des Ténois, croit-elle.

Pour Isidore, le français est un enjeu majeur de ces élections. Il s’inquiète des conflits qui ont eu lieu dernièrement en matière d'éducation en français .

J’ai des enfants que j’ai adoptés en Afrique. Je ne veux pas qu’on me dise que je dois les inscrire dans une école anglophone. On a besoin que l'école ici soit un moteur de développement pour les enfants. Isidore Guy Makaya

Mais il regarde d’un bon œil la mise en place de l’Université polytechnique qui pourrait contribuer à renforcer la francophonie, selon lui. L’homme de 53 ans espère toutefois que le gouvernement qui sera mis en place aura suffisamment de poigne, d’énergie pour demander plus d’autonomie à l’égard du gouvernement fédéral .

Des affiches électorales ont envahi Yellowknife en vue des élections territoriales du 1er octobre. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Les élections fédérales au tournant

Les Ténois se rendront aux urnes deux fois en octobre. Bien que Bouchra, Angélique et Isidore s’intéressent au scrutin territorial, leurs plus grandes attentes relèvent plutôt du fédéral et concernent majoritairement l’immigration.

Le problème est que le gouvernement territorial n’investit pas beaucoup , lance Isidore Guy Makaya, qui déplore le manque de services destinés aux immigrants.

Il explique que ces nouveaux arrivants n’ont pas accès aux services d’immigration, parce que comme financé par le fédéral, normalement les personnes qui arrivent détiennent un permis de travail. Or ailleurs au Canada, les gens qui ont un permis de travail n’ont pas accès aux services d’établissement et d’intégration. Donc ce sont les provinces qui doivent injecter suffisamment d’argent pour recueillir et servir ces personnes-là. Mais, ici aux Territoires, le gouvernement donne zéro.

Ce qu’on demande, ce n’est pas [nécessairement] de faire venir les gens, mais surtout de s’en occuper parce que le fédéral ne va pas toujours investir de l’argent sur tous les autres aspects qui concernent ces personnes-là. Isidore Guy Makaya

Angélique Ruzindana Umunyana a épluché les promesses des candidats en lice pour les élections territoriales. Elle remarque que l’immigration est le parent pauvre des politiques ténoises. Et sur le plan fédéral, les trois Canadiens dénoncent que le bureau de l’immigration soit aux abonnés absents lorsqu’on fait appel à lui.